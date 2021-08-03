Хадльгримссон: «Мне было бы интересно поработать с „Ростовом“»

Бывший главный тренер сборной Исландии прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Ростов».

Не знаю, насколько правдива эта информация, но, безусловно, «Ростов» — интересный для меня клуб. Я знаком с «Ростовом», там выступали исландские футболисты. Мне нравится этот город, сам клуб, я знаком с некоторыми людьми из менеджмента и это хорошие люди. Мне было бы интересно, но я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле. Никто со мной не связывался, но в «Ростове» наверняка знают, что у меня закончился контракт с «Аль-Араби» и я доступен.