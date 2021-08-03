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Хадльгримссон: «Мне было бы интересно поработать с „Ростовом“»

вчера, 22:15

Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Ростов».

Не знаю, насколько правдива эта информация, но, безусловно, «Ростов» — интересный для меня клуб. Я знаком с «Ростовом», там выступали исландские футболисты. Мне нравится этот город, сам клуб, я знаком с некоторыми людьми из менеджмента и это хорошие люди. Мне было бы интересно, но я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле. Никто со мной не связывался, но в «Ростове» наверняка знают, что у меня закончился контракт с «Аль-Араби» и я доступен.

Ранее стало известно, что «Ростов» готов возглавить бывший наставник московского «Динамо».

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:32
Можно и назначить исландца давно Ростов не был в пердиве.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:19
Хадльгримссон - сильный тренер. Он сможет помочь Ростову.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:30
Не навязчиво так напомнил о себе
beefs
beefs
вчера в 22:50
вот так мы развиваем наш футбол...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:32
Время действительно упущено много. Долгую канитель развели наши толстолобики.
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:29
Да, Дюков со своим долгим размышлением капитально подставил "Ростов", да и сборную тоже - хотя белокурый стрелочник уже готов...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:29
Наверно это хороший тренер. Но я против его кандидатуры потому что ему потребуется много времени на адаптацию. А этого времени уже нет. Надо набирать очки, иначе можно оказаться в зоне вылета
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:24
Посмотрим кого выберет руководство.
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