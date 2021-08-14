Форвард киевского «Динамо» может перейти в «Сампдорию»

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга попал в сферу интересов «Сампдории».
Как сообщается, итальянский клуб намерен арендовать форварда с правом выкупа. В подписании Супряги были заинтересованы «Дженоа» и «Болонья», однако сделки не состоялись.
Ранее «Сампдория» уже оформила трансфер другого молодого нападающего.
Просьба помнить про этот момент, он в правилах конкурса есть - «Очки будут начисляться в течение двух часов после завершения матча.»
Просьба помнить про этот момент, он в правилах конкурса есть - «Очки будут начисляться в течение двух часов после завершения матча.»