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Форвард киевского «Динамо» может перейти в «Сампдорию»

сегодня, 00:43

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга попал в сферу интересов «Сампдории».

Как сообщается, итальянский клуб намерен арендовать форварда с правом выкупа. В подписании Супряги были заинтересованы «Дженоа» и «Болонья», однако сделки не состоялись.

Ранее «Сампдория» уже оформила трансфер другого молодого нападающего.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 02:40
Дело в том ,что Суркис хочет за него баснословные то ли 10 , то ли даже 15 млн.евро. За игрока , который полностью провалил прошлый сезон , нигде на взрослом уровне себя пока не проявил. Перспективный - возможно , можно рискнуть и отдать 4-5 лямов , не больше. Вываливать ту сумму , которую хочет Динамо - абсурд.
azkan
azkan ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 01:18
Спасибо!
1bear
1bear
сегодня в 01:16
интересуются на перспективу
David Young
David Young ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:14
Здравствуйте. Да, и вы его только что получили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
Это всего только сфера интересов.
azkan
azkan
сегодня в 01:11
Здравствуйте! Я могу получить ВИП?
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
сегодня в 00:48
Здравствуйте. И на странице команды и в рейтинге команд у команды sbk 77 очков.

Просьба помнить про этот момент, он в правилах конкурса есть - «Очки будут начисляться в течение двух часов после завершения матча.»
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