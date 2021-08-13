«Рома» может подписать Ихеаначо вместо Абрахама

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вчера, 17:10

«Рома» собирается подписать ещё одного форварда этим летом.

Как сообщается, главной трансферной целью римского клуба является нападающий «Челси» , однако «Рома» всё ещё не может договориться с «синими» о переходе футболиста. Поэтому «волки» начали рассматривать альтернативные варианты в линию атаки, одним из которых является нападающий «Лестера» .

Ранее появилась информация о том, почему Абрахам не хочет переходить в «Рому».