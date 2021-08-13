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«Рома» может подписать Ихеаначо вместо Абрахама

вчера, 17:10

«Рома» собирается подписать ещё одного форварда этим летом.

Как сообщается, главной трансферной целью римского клуба является нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, однако «Рома» всё ещё не может договориться с «синими» о переходе футболиста. Поэтому «волки» начали рассматривать альтернативные варианты в линию атаки, одним из которых является нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо.

Ранее появилась информация о том, почему Абрахам не хочет переходить в «Рому».

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 20:29
Если Мавр купит Абрахама за 40 млн. (или Ихеаначо, тоже стоит не меньше), то можно предположить что Элдор Шомуродов за 17,5 млн будет сидеть на лавке и ждать своего часа. Или нет?
И от Джеко нет известий.
протон1
протон1
вчера в 17:31
Чушь какая-то. Если в Челси сами хотят сбагрить Абрахама, то Лестер Ихеначо продавать не собирается, тем более после прошлого сезона.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:28
Да кого нить подпишут
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:22
И все чёрные есть перед кем вставать на колено.
bawneve63956
bawneve63956
вчера в 17:16
В качестве альтернативы может.
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