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Рубашко: «„Сочи“ поддержит отмену лимита на легионеров»

вчера, 18:23

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о том, что РФС направил клубам РПЛ предложение об отмене лимита на легионеров.

Если лимит на легионеров полностью отменят, будет неплохо. Я уже не раз об этом говорил: чистая конкуренция всегда должна выходить на первый план. Понятно, что лучше всего — иметь российских футболистов, которые будут играть и давать результат как клубу, так и сборной. Но для того, чтобы результаты были высокие, между собой должны конкурировать лучшие футболисты.

Если европеец, который выше классом, готов ехать в РПЛ за меньшие деньги, чем игрок с российским паспортом, то почему это плохо? Он создаст конкуренцию, улучшит игру команды. Глядя на него, и российские игроки будут стремиться выходить на новый уровень. Мастеровитый легионер, пусть даже и возрастной, всегда служит примером для молодых игроков.

Конкуренция — двигатель прогресса. Думаю, от этого выиграют все. В том числе исчезнут завышенные зарплаты игроков. «Сочи» поддержит отмену лимита. Но мы это сделаем не для того, чтобы наши игроки перестали играть в клубах. Мы это делаем для того, чтобы в условиях конкуренции лучше раскрывались талантливые российские игроки. Конечно, это произойдет не сразу, но конкуренция в любом случае даст свои плоды, и в клубах будет много сильных российских футболистов.

Ранее о плюсах и минусах отмены лимита на легионеров высказался бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 22:14
"Если европеец, который выше классом, готов ехать в РПЛ за меньшие деньги, чем игрок с российским паспортом, почему это плохо?" - не плохо, только где найти такого 56а, как рубашку...
Twisted
Twisted
вчера в 21:51
Лимит нужно отменять но и другие значимые реформы необходимы чтобы выбраться из этого болота
Kaxal61
Kaxal61
вчера в 21:05
Зенит может купить 15 легионеров. 5 игроков заявить РПЛ, либо 10 либо 15 заявить в лиге чемпинов, если возможно
Kaxal61
Kaxal61
вчера в 20:51
Лига чемпионов и РПЛ разные турниры
протон1
протон1
вчера в 19:56
Думаю, все адекватные люди понимают, что лимит необходимо отменять.
Другой момент, игроки получают максимум половину от своих прописанных в контракте зарплат. Всё остальное расходится по чинушам, агентам и т.д
С его отменой в стране могут полететь многие влиятельные персоны. и один Квазашвили этого не понимает
протон1
протон1
вчера в 19:55
Да все адекватные руководители за отмену лимита
Представляю выражения лиц всяких лимитчиков, которые поймут, что их паспорт больше не козырь
второй
второй
вчера в 19:32
отмена лимита это благо-десяток лет это говорю!!Однако нужно ввести ограничения по качеству,что бы клубы не набирали всякий шлак,ради денежных премий отдельным личностям!!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:26
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:25, ред.
    Как бы уважаемый Рубашко не менял свои рубашки как своих футболистов, если и после этого не будет своих достойных игроков которые играют за клуб и сборную, и приносят большую пользу, то все эти реформы мало что дадут. Воспитывать нужно свою молодёжь и давать возможность получать больше игрового времени, и при этом зарплата не должна превышать зарплаты квалификационного рабочего пока не достигнут игроки уровня сборной страны, как условие для того чтобы пересмотреть зарплату в условиях контракта. Удачи
    beefs
    beefs
    вчера в 19:16
    конечно Сочи за, у них же своих воспитанников нет, будут подбирать питерских...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 18:54
    Всё зависит от того как поведут себя футбольные функционеры.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 18:45
    Если "Сочи" поддержит, то тогда вопрос решён...
    Вопрос только в том, когда будет решён...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:32
    Наивная Рубашка. с какой стати "европеец, который выше классом, поедет в РПЛ играть за более низкую оплату" ? Они что дураки, или наш быт им нравится, наши стадионы, наши отели? Ау Рубашка, опустись на землю!
    protest58us
    protest58us
    вчера в 18:30
    Сколько клубов должно быть «ЗА»отмену лимита?пока только болтовня нет конкретики
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:25
    Газпром обеспечит легами.
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