Рубашко: «„Сочи“ поддержит отмену лимита на легионеров»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о том, что РФС направил клубам РПЛ предложение об отмене лимита на легионеров.

Если лимит на легионеров полностью отменят, будет неплохо. Я уже не раз об этом говорил: чистая конкуренция всегда должна выходить на первый план. Понятно, что лучше всего — иметь российских футболистов, которые будут играть и давать результат как клубу, так и сборной. Но для того, чтобы результаты были высокие, между собой должны конкурировать лучшие футболисты.

Если европеец, который выше классом, готов ехать в РПЛ за меньшие деньги, чем игрок с российским паспортом, то почему это плохо? Он создаст конкуренцию, улучшит игру команды. Глядя на него, и российские игроки будут стремиться выходить на новый уровень. Мастеровитый легионер, пусть даже и возрастной, всегда служит примером для молодых игроков.

Конкуренция — двигатель прогресса. Думаю, от этого выиграют все. В том числе исчезнут завышенные зарплаты игроков. «Сочи» поддержит отмену лимита. Но мы это сделаем не для того, чтобы наши игроки перестали играть в клубах. Мы это делаем для того, чтобы в условиях конкуренции лучше раскрывались талантливые российские игроки. Конечно, это произойдет не сразу, но конкуренция в любом случае даст свои плоды, и в клубах будет много сильных российских футболистов.