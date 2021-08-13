Мостовой: «ПСЖ будут называть „галактикос“ из Парижа»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Лионеля Месси в ПСЖ.
Мы увидим такого же Месси, какой был в «Барселоне». Тем более, у него рядом замечательные партнеры. Единственное, что возраст берет свое. Надеюсь, что у него не будет травм. По всем параметрам это совершенный футболист. Мы увидим много замечательных матчей и много замечательных голов.
Когда мне сказали про ПСЖ, я не поверил. Ведь я всегда переживал за «Барселону». Пока он не надел футболку парижан, не верил. Да и сам Месси на пресс-конференции сказал, что плакал. Его эмоции непередаваемы. Ясно, что все рады. Общался с несколькими людьми из Франции. Они до сих пор не верят. Видели, как он тренируется, но не верят. Сейчас они будут получать удовольствие от него.
Если озвучить имена футболистов ПСЖ, то это получается какая-то суперкоманда. В наше время «Реал» называли «галактикос». А тут, наверное, ПСЖ будут называть «галактикос» из Парижа.
Отличие ПСЖ этого созыва от Реала тех памятных лет в том , что половина парижских звёзд уже затухающие.
Отличие ПСЖ этого созыва от Реала тех памятных лет в том , что половина парижских звёзд уже затухающие.