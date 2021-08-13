Мостовой: «ПСЖ будут называть „галактикос“ из Парижа»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход в ПСЖ .

Мы увидим такого же Месси, какой был в «Барселоне». Тем более, у него рядом замечательные партнеры. Единственное, что возраст берет свое. Надеюсь, что у него не будет травм. По всем параметрам это совершенный футболист. Мы увидим много замечательных матчей и много замечательных голов.

Когда мне сказали про ПСЖ , я не поверил. Ведь я всегда переживал за «Барселону». Пока он не надел футболку парижан, не верил. Да и сам Месси на пресс-конференции сказал, что плакал. Его эмоции непередаваемы. Ясно, что все рады. Общался с несколькими людьми из Франции. Они до сих пор не верят. Видели, как он тренируется, но не верят. Сейчас они будут получать удовольствие от него.