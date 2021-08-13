ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Мостовой: «ПСЖ будут называть „галактикос“ из Парижа»

вчера, 23:28

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Лионеля Месси в ПСЖ.

Мы увидим такого же Месси, какой был в «Барселоне». Тем более, у него рядом замечательные партнеры. Единственное, что возраст берет свое. Надеюсь, что у него не будет травм. По всем параметрам это совершенный футболист. Мы увидим много замечательных матчей и много замечательных голов.

Когда мне сказали про ПСЖ, я не поверил. Ведь я всегда переживал за «Барселону». Пока он не надел футболку парижан, не верил. Да и сам Месси на пресс-конференции сказал, что плакал. Его эмоции непередаваемы. Ясно, что все рады. Общался с несколькими людьми из Франции. Они до сих пор не верят. Видели, как он тренируется, но не верят. Сейчас они будут получать удовольствие от него.

Если озвучить имена футболистов ПСЖ, то это получается какая-то суперкоманда. В наше время «Реал» называли «галактикос». А тут, наверное, ПСЖ будут называть «галактикос» из Парижа.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:05
Не всегда на пользу такое количество звёзд в команде
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
Месси лучший бомбардир Испании прошлого сезона и Кубка Америки,значит не затухший,Неймар не затухший,Мбаппе не затухший итд
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:02
Если озвучить имена футболистов ПСЖ, то это получается какая-то суперкоманда. В наше время «Реал» называли «галактикос». А тут, наверное, ПСЖ будут называть «галактикос» из Парижа.

Отличие ПСЖ этого созыва от Реала тех памятных лет в том , что половина парижских звёзд уже затухающие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:30
Это вряд ли...
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