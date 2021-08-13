ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Радченко: «Клаудиньо — усиление под Лигу чемпионов для „Зенита“»

вчера, 22:11

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер нападающего Клаудиньо в питерский клуб.

«Зенит» явно долго следил за Клаудиньо, в клубе знают его сильные качества. Молодой игрок, свежеиспеченный олимпийский чемпион. Такие игроки должны приносить пользу «Зениту». Бразилец наверняка добавит команде вариативности в атаке, Клаудиньо хорошо чувствует себя на позиции «десятки». Все понимают, что это усиление под Лигу чемпионов. Посмотрим, как быстро он сможет адаптироваться в Петербурге. Уверен, с этим процессом проблем не возникнет, в «Зените» есть ребята, которые помогут быстрее влиться в команду и начать приносить пользу.

Клаудиньо назвал переход в «Зенит» началом своей мечты.

Все новости
Мостовой: «ПСЖ будут называть „галактикос“ из Парижа»
Вчера, 23:28 Комментарии4
Сычёв: «У Месси в ПСЖ не будет столько свободы действий, как в „Барселоне“»
Вчера, 22:23 Комментарии9
Нигматуллин: «„Локомотив“ не должен проиграть „Зениту“»
Вчера, 21:45 Комментарии9
Игонин: «Главное, чтобы Клаудиньо было комфортно психологически»
Вчера, 21:33 Комментарии7
Аршавин: «Уровень Клаудиньо уже сейчас не вызывает сомнений»
Вчера, 20:39 Комментарии13
Клаудиньо: «Счастлив, что осуществил мечту, которая начинается в „Зените“»
Вчера, 20:27 ФотоКомментарии29
Сортировать
Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 02:16
4 место в группе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:34
1 вариант....нежелательный...
Бавария
Реал
Зенит
Милан

2-й вариант...предпочтительный...
Спортинг
Севилья
Зенит
Вольфсбург
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:33
Очень скоро всё увидим!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:19
"Брюгге" : "Клаудиньо - это похороны"
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:17
Усиление под Лигу чемпионов для "Зенита" надо начинать с нового главного тренера...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:14, ред.
Для кого то Месси усиление под ЛЧ а для кого то и Клаудиньо)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100