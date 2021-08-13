Радченко: «Клаудиньо — усиление под Лигу чемпионов для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал трансфер нападающего Клаудиньо в питерский клуб.

«Зенит» явно долго следил за Клаудиньо, в клубе знают его сильные качества. Молодой игрок, свежеиспеченный олимпийский чемпион. Такие игроки должны приносить пользу «Зениту». Бразилец наверняка добавит команде вариативности в атаке, Клаудиньо хорошо чувствует себя на позиции «десятки». Все понимают, что это усиление под Лигу чемпионов. Посмотрим, как быстро он сможет адаптироваться в Петербурге. Уверен, с этим процессом проблем не возникнет, в «Зените» есть ребята, которые помогут быстрее влиться в команду и начать приносить пользу.