Нигматуллин: «„Локомотив“ не должен проиграть „Зениту“»

Бывший голкипер «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Удастся ли «Локо» взять у «Зенита» реванш за поражения в двух предыдущих матчах? Домашние стены должны помочь «Локомотиву» как минимум не проиграть. Да, к сожалению для «железнодорожников» и их болельщиков, «Зенит» выглядит мощнее. Плюс «Локо» в самом начале сезона потерял своего лидера — Гжегожа Крыховяка. Сложно сейчас сказать что-то конкретное, и пока «Локомотив» играет не совсем так, как во второй половине прошлого чемпионата, когда он набрал очень мощный ход. Но, возможно, «Локо» еще покажет свой лучший футбол. Думаю, «Локомотив» не должен проиграть в этом матче. По моим прогнозам, будет результативная ничья — 1:1 или 2:2.