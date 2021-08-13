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Нигматуллин: «„Локомотив“ не должен проиграть „Зениту“»

вчера, 21:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Удастся ли «Локо» взять у «Зенита» реванш за поражения в двух предыдущих матчах? Домашние стены должны помочь «Локомотиву» как минимум не проиграть. Да, к сожалению для «железнодорожников» и их болельщиков, «Зенит» выглядит мощнее. Плюс «Локо» в самом начале сезона потерял своего лидера — Гжегожа Крыховяка. Сложно сейчас сказать что-то конкретное, и пока «Локомотив» играет не совсем так, как во второй половине прошлого чемпионата, когда он набрал очень мощный ход. Но, возможно, «Локо» еще покажет свой лучший футбол. Думаю, «Локомотив» не должен проиграть в этом матче. По моим прогнозам, будет результативная ничья — 1:1 или 2:2.

«Локомотив» сумел забить лишь один гол в трёх последних матчах против «Зенита».

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 23:27
спартак не должен был проигрывать Нижнему Новгороду.
ABir
ABir
вчера в 23:25
Будем наблюдать за этим интересным противостоянием
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:12
Пора уже и победить
ДСА
ДСА
вчера в 22:10
Ничья за счастье.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:08, ред.
Без Гжегожа и Баринова будет непросто...
Да и Зенит...за последние 14 гостевых игр - проиграл лишь однажды...

Думаю в Лиге сейчас нет команды способной остановить "голевую машину" в лице Ерохина...
4 игры - 5 голов....
Мбаппе и Холанд и вскладчину не приблизятся к такой статистике на старте...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:59
Должен или недолжен - скоро узнаем.
протон1
протон1
вчера в 21:56
для зенита будет отличной проверкой , локо единственный пока что клуб который может дать пору зениту. да и локо проверит себя какой он.
Cat01
Cat01
вчера в 21:51
Значит будет ничья
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:48
Игра покажет...
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