Шалимов: «Сегодня „Спартак“ выйдет против „Урала“ максимально настроенным»

Главный тренер «Урала» порассуждал о предстоящем матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

Команда на предпоследнем месте. Понятно, что там разница в одно очко. Задача была, чтобы игроки встрепенулись, приехали более уверенными и сконцентрированными. Нужно, чтобы обстановка не давила на них до игры. Работали над этим. Было всего три тренировки. Одна полноценная была. Потом предыгровая. В плане тактики было сложно что-то наиграть. Команда в нормальном психологическом состоянии. Сегодня посмотрим, как пойдет игра.

У «Спартака» не очень хорошая ситуация по результатам. Для нас это не очень хорошо. Сегодня они выйдут максимально настроенными. Нас ждет серьезная битва. То, что было 3 дня, не значит, что мы будем играть от соперника. Будем обороняться и атаковать. Вопрос только во времени, сколько мы будем атаковать и обороняться. Это зависит от соперника. Есть мысли о том, в какую схему будет играть команда, но всё впереди.