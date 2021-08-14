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Шалимов: «Сегодня „Спартак“ выйдет против „Урала“ максимально настроенным»

вчера, 17:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов порассуждал о предстоящем матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

Команда на предпоследнем месте. Понятно, что там разница в одно очко. Задача была, чтобы игроки встрепенулись, приехали более уверенными и сконцентрированными. Нужно, чтобы обстановка не давила на них до игры. Работали над этим. Было всего три тренировки. Одна полноценная была. Потом предыгровая. В плане тактики было сложно что-то наиграть. Команда в нормальном психологическом состоянии. Сегодня посмотрим, как пойдет игра.

У «Спартака» не очень хорошая ситуация по результатам. Для нас это не очень хорошо. Сегодня они выйдут максимально настроенными. Нас ждет серьезная битва. То, что было 3 дня, не значит, что мы будем играть от соперника. Будем обороняться и атаковать. Вопрос только во времени, сколько мы будем атаковать и обороняться. Это зависит от соперника. Есть мысли о том, в какую схему будет играть команда, но всё впереди.

Напомним, что Шалимов возглавил «Урал» 10 августа. Ранее о назначении специалиста высказался президент екатеринбургского клуба.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:08
Урал...
3 игры..0 побед...1 забитый...6 пропущенных...15-е место...
Настрой нужен запредельный...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:43
Посмотрим, в игре, каким выйдет...
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