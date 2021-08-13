Сычёв: «У Месси в ПСЖ не будет столько свободы действий, как в „Барселоне“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о переходе в ПСЖ .

То, что человек начал новый этап — это интересно. С удовольствием посмотрим, как он проявит себя. Во Франции непростой чемпионат. Думаю, у него не будет столько свободы действий, как в «Барселоне», потому что в ПСЖ другие партнеры. Легкой прогулки у него точно не будет. Чемпионат Франции очень контактный. Мы видим, как все бьют Неймара, который не прочь повозиться с мячом. Лео будет непросто, так как он тоже любит быть с мячом. Во Франции очень силовой и жесткий футбол. Ставки очень большие, ведь главная задача — это победа в Лиге чемпионов. Другой результат будет воспринят как неудача.