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Сычёв: «У Месси в ПСЖ не будет столько свободы действий, как в „Барселоне“»

вчера, 22:23

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о переходе Лионеля Месси в ПСЖ.

То, что человек начал новый этап — это интересно. С удовольствием посмотрим, как он проявит себя. Во Франции непростой чемпионат. Думаю, у него не будет столько свободы действий, как в «Барселоне», потому что в ПСЖ другие партнеры. Легкой прогулки у него точно не будет. Чемпионат Франции очень контактный. Мы видим, как все бьют Неймара, который не прочь повозиться с мячом. Лео будет непросто, так как он тоже любит быть с мячом. Во Франции очень силовой и жесткий футбол. Ставки очень большие, ведь главная задача — это победа в Лиге чемпионов. Другой результат будет воспринят как неудача.

Месси уже начал подготовку к сезону с ПСЖ.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 01:58
Не будет он играть в первом туре, дождёмся второго.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:43
Лионель Месси рвётся сыграть в первом туре против команды Страсбур, так что уже со старта будет видно как его будут воспринимать и встречать соперники вблизи своих ворот.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:07
Время покажет и рассудит
Баобаб
Баобаб
сегодня в 00:04
Сыч до фига знает про гнома. Гном сожрал в Барселоне самого Ибру. Чего уж там про щенка Мбаппе говорить. В ПСГ проблемы будут. Мбаппе не зря собрался свалить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:07, ред.
Переход Месси в ПСЖ не гарантия победы в ЛЧ...ибо в Зенит пришёл Клаудиньо...
Что уравнивает шансы клубов на титул...
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:47
В контракте о >>"" ..свободы действий,""
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:40, ред.
«У Месси в ПСЖ не будет столько свободы действий “»
СВОБОДУ ЛИОНЕЛЮ МЕССИ !!!) ✌✊
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:30
У него будет ровно столько свободы, сколько ему позволят соперники
протон1
протон1
вчера в 22:24, ред.
совершенно верно сказал. другие партнеры, другое руководство, другие фантаты, еще нужно доказать что ты тот месси.
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