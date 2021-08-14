ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Соболев: «Возможно, дал себе слабину, это видят тренеры»

вчера, 20:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Форвард «Спартака» Александр Соболев, оставшийся в запасе в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0), поделился мнением о критике со стороны болельщиков. Фанаты во время игры вывесили баннер с надписью: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять».

Баннер в свою честь видел. Нормально к этому отнёсся, к критике так и отношусь. Показываю плохую игру — критикуют. Нужно было посидеть, подумать на замене и поправить игру. Не идёт пока, не могу забить, немножко это давит. Но уверен, что всё будет нормально. Если болельщики это видят, то и тренер. Пять матчей назад играл по-другому, поэтому Витория всё видит. Я не читаю сайты и телеграмы, просто спад. Надеюсь, в ближайших матчах сыграю по-другому.

У каждого футболиста бывает такой спад. Возможно, дал себе слабину. Это видят все, тренеры, надо работать ещё сильнее. Надеюсь забить в ближайшем матче.

Понимаю, что долгосрочный контракт повышает давление на меня. Я уверен в себе, в болельщиков, в ребятах. Сейчас меня критикуют, но все исправится.

Немножко давило на команду, что не можем выиграть. Сегодня победили при не самой лучшей игре. По «Бенфике» можно долго рассуждать. Все расстроились, но впереди чемпионат, Лига Европы. Дай бог, что в следующем сезоне будем снова играть в Лиге чемпионов.

О лимите можно долго рассуждать. Если его отменят, нормально к этому отнесёмся. Но не мое право рассуждать. Буду играть хорошо, вызовут в сборную. Не буду — не вызовут. Нормально себя чувствую физически. После «Бенфики» разговаривали, обсудили какие-то моменты

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Урал».

Все новости
Шварц: «„Динамо“ не хватило целеустремленности и хладнокровия в атаке»
Сегодня, 00:25 Комментарии10
Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»
Вчера, 23:49 Комментарии15
Талалаев: «Ребята убивались — скоро 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова»
Вчера, 23:45 Комментарии8
Сёмин: «Первый тайм „Ростов“ проиграл ЦСКА по всем компонентам»
Вчера, 22:38 Комментарии18
Березуцкий: «ЦСКА не планировал играть второй тайм с „Ростовом“ от обороны»
Вчера, 22:26 Комментарии15
Мележиков: «Критика болельщиков должна взбодрить игроков „Спартака“»
Вчера, 21:25 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:29
Из любой критики, какой бы она не была обидной, главное сделать правильные выводы
номер 12
номер 12 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:50
Может и к лучшему. Увидим, например, Тюкавина с Захаряном на острие
номер 12
номер 12
вчера в 22:49, ред.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 22:43
    в игре с нижним, не разу не упал наверное в штрафной, вот и результат.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:32
    Не ! Этих всех "красавцев"- футболистов надо на сдельщину переводить ,а не потолок зарплат вводить !
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:28
    Саня ! Отключи режим " я люблю получать большие бабки " и включи режим " я люблю зарабатывать большие бабки " !!!! И всё будет путём !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:14
    Может возомнил из себя дзюбу?))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:11
    Неглубоко нырять стал, вот и дали отдышаться.
    YVG
    YVG
    вчера в 22:08
    Это видят все.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:06
    К тому же новый контракт обмыть надо было с друганами из Сибири.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:26
    Бабла со Спартака содрал, можно и не напрягаться.
    pomor45
    pomor45 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Он и так понимает, что так понимают все.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:16
    Ничего, Руй вставит и поправит.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:08, ред.
    Не стоит говорить о себе, о чем думаешь. Одну ошибку сделал уже, когда заявил, что падения, это нормально в штрафной. Итог. Прозвище дельфин. Долго отмываться теперь. Говорили старшие. Не бери пример с пенька. Сам пеньком станешь.
    Работай Соболь.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:07
    Самокритика - Это Хорошо...
    berda2003
    berda2003
    вчера в 21:01
    будешь хорошо нырять - будешь играть, что проще...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 20:55
    Я бы отметил всех нападающих.
    Сегодня Ларсон мог хет трик оформить, но все свои моменты запорол.
    Так что подтянуть реализацию нужно не только Соболеву..
    112910415
    112910415
    вчера в 20:55
    Как будто, всё понимает...
    Значит, исправится!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 20:55
    Главное хорошо устроится.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:53
    Всё конечно бывает, контракт подписал , зарплата идёт, можно и чуток расслабиться.
    makkie
    makkie
    вчера в 20:49
    Саше нужно улучшать игру.
    Что с Бенфикой, что сегодня вышел на замену и ничем не запомнился, всё невпопад делал.
    Дальше по календарю Арсенал в гостях - есть шанс реабилитироваться!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:44
    Все идет к тому, что вся тройка нападения Черчесова останется не у дел в сборной по версии Карпина.
    протон1
    протон1
    вчера в 20:42
    Главное зарплата капает, сегодня расслабился завтра напрягусь, может быть добавил Соболев
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100