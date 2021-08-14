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Витория: «Отдали инициативу „Уралу“, но задачи такой у „Спартака“ не было»

вчера, 19:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

Сегодня одержали непростую, но заслуженную победу. Много моментов было в первом тайме, но мы забили только один гол, хотя могли забивать больше. Во втором тайме начала накапливаться усталость, не было свежести, но важно было набрать три очка. Игра была сложной, потому что мы провели четыре матча за 11 дней, плюс было два перелёта.

Мы отдали мяч «Уралу» и забили всего один гол самой слабой команде лиги? Я согласен, что мы отдали инициативу сопернику, но задачи такой у нас не было. В футболе такое случается, это зависит от многих факторов. Да, был ряд поражений, тут забили первыми, второй забить не смогли – и команда подсознательно захотела удержать счёт и не пропустить. Если бы мы были свежими физически и психологически, то ход игры был бы другой. Сегодня было важно завоевать три очка, несмотря на эту усталость. Сейчас впереди у нас неделя на подготовку.

Ранее стало известно, почему матч с «Уралом» пропустили Виктор Мозес и Квинси Промес.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:05
Три очка взяли и ладно!
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:02
На счёт самой слабой команды в лиге лучше бы промолчал!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 20:58
А где Зарема? Давно не слышно что-то аххах
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:51, ред.
Совсем уж никакой Спартак.
d1metras
d1metras
вчера в 20:44
ПЕЧАЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ ИГРА НЫНЕШНЕГО СПАРТАКА(((
makkie
makkie
вчера в 20:41
Сезон только начался, а уже свежести не хватает?
Впереди матчи ЛЕ, тогда как там то играть будем. Матчи пойдут каждые 3-4 дня, времени на отдых будет минимум. Уже тревожно!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:38
У Урала тоже были моменты, это он забыл подчеркнуть)
На счет того, что Спартак создаёт достаточно моментов, с этим согласен, но целостности нет.
Игра в обороне полный отстой!
112910415
112910415
вчера в 20:29
Победа без радости
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:27
Сыграли без портов, потому и победили.
Futurista
Futurista ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:12
Давненько Лобановский это говорил)...с тех пор футбольный мир изменился...команды строятся быстрее, а если не строятся тренеров меняют как перчатки...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:12
Согласен!!!!!!!!!!!!Многие сравнивают Виторию и Кононова,мол Руй это тоже пиджак и тд и тп!!!!!!!!!!!!!!!!!Но Витроия не начинал заливать про футбол Бескова и становление классной команды за 4 месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И думаю Спартак в атаку играет лучше чем при Олеже,даже с Бенфикой было хоть что то,ни мнго но было,а при Кононове с Брагой ,которая по всем параметрам ниже Бенфики,Спартак вообще ничего не показал,там даже осмысленных подходов к штрафной не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Федун пусть продает команду и со своей женушкой сваливает куда нибудь подальше !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон1
протон1
вчера в 20:04
Команда строится 3 года (с) Лобановский
По первым 2 месяцем видно, что Руй нормальный тренер и команду создаст за год, если Зарема не будет лезть в дела команды
Но беда в том, что она будет...
Пока федун в Спартаке, там ничего не светит им
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:00
Главное что победили...
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