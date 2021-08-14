Витория: «Отдали инициативу „Уралу“, но задачи такой у „Спартака“ не было»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.
Сегодня одержали непростую, но заслуженную победу. Много моментов было в первом тайме, но мы забили только один гол, хотя могли забивать больше. Во втором тайме начала накапливаться усталость, не было свежести, но важно было набрать три очка. Игра была сложной, потому что мы провели четыре матча за 11 дней, плюс было два перелёта.
Мы отдали мяч «Уралу» и забили всего один гол самой слабой команде лиги? Я согласен, что мы отдали инициативу сопернику, но задачи такой у нас не было. В футболе такое случается, это зависит от многих факторов. Да, был ряд поражений, тут забили первыми, второй забить не смогли – и команда подсознательно захотела удержать счёт и не пропустить. Если бы мы были свежими физически и психологически, то ход игры был бы другой. Сегодня было важно завоевать три очка, несмотря на эту усталость. Сейчас впереди у нас неделя на подготовку.
Ранее стало известно, почему матч с «Уралом» пропустили Виктор Мозес и Квинси Промес.
Впереди матчи ЛЕ, тогда как там то играть будем. Матчи пойдут каждые 3-4 дня, времени на отдых будет минимум. Уже тревожно!
Впереди матчи ЛЕ, тогда как там то играть будем. Матчи пойдут каждые 3-4 дня, времени на отдых будет минимум. Уже тревожно!
На счет того, что Спартак создаёт достаточно моментов, с этим согласен, но целостности нет.
Игра в обороне полный отстой!
На счет того, что Спартак создаёт достаточно моментов, с этим согласен, но целостности нет.
Игра в обороне полный отстой!
По первым 2 месяцем видно, что Руй нормальный тренер и команду создаст за год, если Зарема не будет лезть в дела команды
Но беда в том, что она будет...
Пока федун в Спартаке, там ничего не светит им
По первым 2 месяцем видно, что Руй нормальный тренер и команду создаст за год, если Зарема не будет лезть в дела команды
Но беда в том, что она будет...
Пока федун в Спартаке, там ничего не светит им