ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шалимов: «На победу „Урал“ со „Спартаком“ не наиграл, но мог не проиграть»

вчера, 20:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мыслями после поражения в матче со «Спартаком» (0:1).

Мысли о матче такие – мы ожидали игры в четыре центральных защитника, посмотрели разминку «Спартака» и поняли, что играть они будут в три. Мы этого не готовили, это трудно. Но за пять минут рассказали, как играть против трёх, и проблем с перестроением я не увидел.

Ребята перестроились – первый тайм отыграли нормально, моменты были, например, был выход три в два, а пропустили мы с углового. Второй тайм – почти без моментов, проигрывать всегда тяжелее. У «Спартака» удары были неопасные. В концовке мы могли забивать. На победу «Урал» не наиграл, но мог не проиграть – шли прессинговать, играли авантюрно. Раньше «Спартак» разрывал в быстрых атаках, но сегодня мы понимали, что «Спартак» хоть и злой, но в не очень хорошем психологическом состоянии.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этого матча.

Все новости
Шварц: «„Динамо“ не хватило целеустремленности и хладнокровия в атаке»
Сегодня, 00:25 Комментарии10
Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»
Вчера, 23:49 Комментарии15
Талалаев: «Ребята убивались — скоро 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова»
Вчера, 23:45 Комментарии8
Сёмин: «Первый тайм „Ростов“ проиграл ЦСКА по всем компонентам»
Вчера, 22:38 Комментарии18
Березуцкий: «ЦСКА не планировал играть второй тайм с „Ростовом“ от обороны»
Вчера, 22:26 Комментарии15
Мележиков: «Критика болельщиков должна взбодрить игроков „Спартака“»
Вчера, 21:25 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:11
После драки кулаками не машут...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:59
Игорек готовь заготовки к речам!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:58
Дебют у Шалимова в качестве ГТ фк Урал не удался
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:48
Мог, не мог... Результат на табло...
112910415
112910415
вчера в 20:42
Да могла и ничья случиться
makkie
makkie
вчера в 20:39
Урал очень слабенький, но и Спартак мало что показал сегодня.
Хорошо что победили - на этом из плюсов всё, пожалуй!
beefs
beefs
вчера в 20:38
ну и тренер, поняли что они играть будут в три защитника, а мы не готовились к такому, и за пять минут готовы, супер...
протон1
протон1
вчера в 20:30
но сегодня мы понимали, что «Спартак» хоть и злой, но в не очень хорошем психологическом состоянии.
Тут все правильно сказал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100