Коновалов: «Главное, что мы выиграли и нанесли „Динамо“ первое поражение»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

До игры с нами динамовцы не потеряли ни одного очка в чемпионате, приезжали в Грозный одним из лидеров. Мы знали об этом, серьезно готовились к матчу, разбирали, как действует соперник. Хорошо, что получилось забить два гола подряд. Впрочем, в начале второго тайма они один мяч отыграли. Понятно, что когда выходил на замену, основной задачей было удержать победный счет, по возможности поддерживать контратаки. Самое главное, что мы выиграли, набрали три очка и нанесли «Динамо» первое поражение в чемпионате.