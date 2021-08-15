ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Коновалов: «Главное, что мы выиграли и нанесли „Динамо“ первое поражение»

сегодня, 13:23
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

До игры с нами динамовцы не потеряли ни одного очка в чемпионате, приезжали в Грозный одним из лидеров. Мы знали об этом, серьезно готовились к матчу, разбирали, как действует соперник. Хорошо, что получилось забить два гола подряд. Впрочем, в начале второго тайма они один мяч отыграли. Понятно, что когда выходил на замену, основной задачей было удержать победный счет, по возможности поддерживать контратаки. Самое главное, что мы выиграли, набрали три очка и нанесли «Динамо» первое поражение в чемпионате.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал одну из причин, по которой клуб из Грозного одержал победу над «Динамо».

Все новости
Селюк: «„Локомотив“ — один из основных конкурентов „Зенита“»
Сегодня, 16:18 Комментарии10
Тальби: «У „Рубина“ есть все качества, чтобы выиграть чемпионат»
Сегодня, 15:16 Комментарии14
Петржела: «„Локомотив“ — главный конкурент „Зенита“ в гонке за чемпионство»
Сегодня, 14:48 Комментарии18
Газизов: «Никаких документов по отмене лимита пока нет»
Сегодня, 14:19 Комментарии9
Булыкин: «Думаю, матч „Локомотив“ — „Зенит“ завершится ничьей»
Сегодня, 13:50 Комментарии15
Малком рассказал, что советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»
Сегодня, 13:07 Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 15:16
Выигрыш не пахнет, а очки есть
Борислaв
Борислaв
сегодня в 15:11
Повезло Вам, однако
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:50
Доля везения в победе тоже присутствует.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:29
Без поражений нет побед. Это надо понимать
112910415
112910415
сегодня в 14:17
всё правильно сделали !
ДСА
ДСА
сегодня в 14:08
Вот, правильный подход к делу.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:36
Главное что вы первый раз выиграли
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:29
Подходит фраза: три очка не пахнут)))
5hsqwwpgfcqn
5hsqwwpgfcqn
сегодня в 13:24
Молодцы что выиграли. Так держать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100