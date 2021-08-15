Малком рассказал, что советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что посоветовал Клаудиньо перейти в питерский клуб.

Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в „Зените“ ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!» И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы.

Клаудиньо очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта — играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит как уезжает играть в европейский клуб. Повторюсь — не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории «Зенита» и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов.