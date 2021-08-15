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Малком рассказал, что советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»

сегодня, 13:07

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что посоветовал Клаудиньо перейти в питерский клуб.

Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в „Зените“ ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!» И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы.

Клаудиньо очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта — играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит как уезжает играть в европейский клуб. Повторюсь — не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории «Зенита» и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 17:16
Ну Малкому грех жаловаться, почти не играл, зарплата космическая.
протон1
протон1
сегодня в 17:15
Клаудиньо отметит юбилей Спартака победой в чемпионате
Оновтун
Оновтун
сегодня в 16:08
Семаку хоть 10 Малкомов с Клаудиньо завези, толку не будет, пустая трата денег
Беренгар
Беренгар
сегодня в 14:55
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:13
    и ещё кой-чего рассказал ...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:06
    Деньгами заманили паренька, и так ясно.
    particular
    particular
    сегодня в 13:47
    Счастье с запахом газа и привкусом денег не нуждается в адаптации..:)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 13:35
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 13:33
      Малком :"мы будем четвертыми в слабейшей группе ЛЧ, но ты за деньгами заезжай все равно"
      sv_1969
      sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
      сегодня в 13:32
      На счет усилит это вилами по воде))) Игры покажут!
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 13:28
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        сегодня в 13:27
        Разговор Малкома с Клаудиньо:
        stanichnik
        stanichnik
        сегодня в 13:24
        И клуб перед ЛЧ усилит и Малкому веселее в Питере будет
        Zenit_84
        Zenit_84
        сегодня в 13:13
        Малком - агент Клаудиньо)
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 13:10
        Раз другим клубам он не нужен, то вряд ли это суперигрок.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        сегодня в 13:10
        Супер трансфер провернул Зенит. Хороший игрок за небольшие деньги
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