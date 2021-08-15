Овечкин: «Самое главное, чтобы Карпину не мешали»

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.
- А вы знакомы с Валерием Карпиным, которого назначили главным тренером сборной России по футболу?
На уровне «привет» — «привет», «пока» — «пока».
- Это ведь круто, что во главе национальной команды встал молодой и энергичный тренер?
Я думаю, что от возраста это не зависит. У каждого тренера — свое видение игры. Каждый знает, что нужно делать. Самое главное, чтобы Карпину не мешали.
Овечкин является большим поклонником футбола. Недавно хоккеист рассказал, какие команды он поддерживает.
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