Овечкин: «Самое главное, чтобы Карпину не мешали»

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сегодня, 11:13

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал назначение на должность главного тренера сборной России.

- А вы знакомы с Валерием Карпиным, которого назначили главным тренером сборной России по футболу?

На уровне «привет» — «привет», «пока» — «пока».

- Это ведь круто, что во главе национальной команды встал молодой и энергичный тренер?

Я думаю, что от возраста это не зависит. У каждого тренера — свое видение игры. Каждый знает, что нужно делать. Самое главное, чтобы Карпину не мешали.

Овечкин является большим поклонником футбола. Недавно хоккеист рассказал, какие команды он поддерживает.