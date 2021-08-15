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Овечкин: «Самое главное, чтобы Карпину не мешали»

сегодня, 11:13

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

- А вы знакомы с Валерием Карпиным, которого назначили главным тренером сборной России по футболу?

На уровне «привет» — «привет», «пока» — «пока».

- Это ведь круто, что во главе национальной команды встал молодой и энергичный тренер?

Я думаю, что от возраста это не зависит. У каждого тренера — свое видение игры. Каждый знает, что нужно делать. Самое главное, чтобы Карпину не мешали.

Овечкин является большим поклонником футбола. Недавно хоккеист рассказал, какие команды он поддерживает.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 17:22
Молодой тренер это Нагельман, но не 52 летний Карпин. Или у нас, что игроки в 30 молодые и перспективные, что тренеры
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:30
На уровне «привет» — «привет», «пивка? » — «пивка».
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:30
Пусть Карпин поработает,а мы посмотрим!
berda2003
berda2003
сегодня в 12:13
насчёт молодой, конечно, погорячился, а насчёт "мешали" - он сам запутается, потому, что никогда никого не слушает...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:54
Согласен с Саней, главное не мешать
beefs
beefs
сегодня в 11:53
да все правильно, только времени на эксперименты нет...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:46
Либо получится, либо нет.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:33
Главное, чтобы хорваты Карпину в сентябре не помешали. А то банда Модрича такая - запросто может!
112910415
112910415
сегодня в 11:23
Времени мало у Карпин на нормальную подготовку команды!
Artemon9
Artemon9
сегодня в 11:23
На это сложно надеяться. Всегда всем мешают.
В случае с Черчесовым, ему мешали его понты и гордыня
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:21
Саня знает что говорит
Mekail
Mekail
сегодня в 11:19
Пожалуй соглашусь с Сашей....
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