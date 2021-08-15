ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Президент «Урала» — об отмене лимита: «Над нами люди уже смеются»

сегодня, 10:57

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможной отмене лимита на легионеров со следующего сезона.

Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 [иностранными] игроками.

Все новости
Селюк: «„Локомотив“ — один из основных конкурентов „Зенита“»
Сегодня, 16:18 Комментарии10
Тальби: «У „Рубина“ есть все качества, чтобы выиграть чемпионат»
Сегодня, 15:16 Комментарии14
Петржела: «„Локомотив“ — главный конкурент „Зенита“ в гонке за чемпионство»
Сегодня, 14:48 Комментарии18
Газизов: «Никаких документов по отмене лимита пока нет»
Сегодня, 14:19 Комментарии9
Булыкин: «Думаю, матч „Локомотив“ — „Зенит“ завершится ничьей»
Сегодня, 13:50 Комментарии15
Коновалов: «Главное, что мы выиграли и нанесли „Динамо“ первое поражение»
Сегодня, 13:23 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 17:23
Раскрою секрет: над нами уже смеются совсем не потому что мы часто что-то меняем, а потому что в Лиге Конференций, "специально созданной под нас" - ни одного клуба, в таблице коэффициентов скоро вылетим из десятки, а сборная еле-еле заползает в Топ-50
второй
второй ответ zsb1961 (раскрыть)
сегодня в 16:47
будут играть в сборной те кто и до отмена лимита играл-лучшие!!Только теперь не обязательно им играть в лучших клубах РПЛ,могут играть и в клубах второй восьмёрке-география сборников расширится!!
второй
второй
сегодня в 16:44
люди смеются это правда-когда видят такой футбол от неприкасаемых российских игроков!!!
112910415
112910415
сегодня в 15:47
перемены, конечно, назрели ...
ибо всё совсем худо
cska1948
cska1948 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 13:56
Сейчас достойно выступать некому и поэтому никакой тренер не сделает из наших пешеходов конфетку.
Artemon9
Artemon9 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:41
Это самой собой разумеется. Но России нужен ещё и тренер , который способен сделать из г...а конфетку. Например какой-нибудь свой Раньери или Манчини. Потому что даже если сейчас займутся детским спортом, то результат придёт через несколько лет. Но сейчас же тоже нужно выступать достойно
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:10
Сто процентов, согласен целиком и полностью.
Пока не будет качественных тренеров в детском футболе , не будет никогда и качественных игроков.
cska1948
cska1948 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 13:05
Думаю, не тренера найти большой вопрос, а игроков из которых можно сделать боеспособную команду. А тренеров надо искать для ДЕТСКОГО футбола, где фундамент мастерства и трудолюбия закладывается.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:52
Как увижу Иванова снова,да на тренерской скамейке-в тюбетейке,сразу разбирает смех(не при всех),потому что это грех-почитать себя умнее всех.За своё берись ты смело,но не лезь в тренерское дело.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:48
Помнится ваш президент и решил по понятиям, когда в период отставки Фурса и пробил лимит 7+4, вместе с корешами в исполкоме. Он не имел право, этого делать.
Без президента РФС.
Artemon9
Artemon9 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:41
В Италии много чего происходило, но этот евро показал, что они способны на подвиги. Манчини смог построить боеспособную сборную.
А вот как в России найти такого тренера? Это большой вопрос
cska1948
cska1948 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 12:34
А я помню времена, когда в той же Италии в штыки приняли решение об увеличении легионеров в "Серии А" до ТРЕХ человек!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:31, ред.
Конечно народ смеяться над вами будет. Сколько колбасить можно росфутбол с этим лимитом!? То 6+5, то 7+4, то 10+15, то 8+17... Пора бы уже определиться. Четверть века, как в басне Крылова, меняете цифры, а в музыканты все не годитесь). Или Гинер учился считать?). Чтобы стать главбухом РФС🤣.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:25
А что людям остаётся делать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:23
По мне, хоть в русских ходоков - недофутболистов вкладывать, что в иностранных псевдолегионеров вкладывать, все равно, деньги на ветер. Хоть с отменой лимита у пары клубов в еврокубках есть возможность показать, что РПЛ это не полное дно. А то сейчас все выглядит именно как полное дно. А так отмена лимита - это полумера, надо от дотационного футбола переходить к профессиональному.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 12:13
Если снимут лимит на легионеров, то кто будет играть за нашу сборную? Уже сейчас, с лимитом, нет сборной! И Акинфеев прав, что отказывается играть за страну!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 12:06
Президент Урала редкостный клоун
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:54
И даже не просто не чем, а ещё и зачем вообще думать???)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:42
Пока потолок зарплат не введут - ничего не изменится
Artemon9
Artemon9 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 11:41
Лучше бы они застряли в ссср, который создавал футболистов - легенд.
Artemon9
Artemon9 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Да, именно он намутил. Может он не любит иностранцев...
Брулин
Брулин
сегодня в 11:35
Вот такие руководители. С устаревшими взглядами на все. Люди, ментально застрявшие в СССР.
particular
particular ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:34, ред.
Научившиеся решать по понятиям, думать не способны...
Надо бы анализировать, - а нЕчем...
112910415
112910415
сегодня в 11:29
Бедным клубам это не интересно
sv_1969
sv_1969 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 11:27
Кто ....МуДько и иже с ним))
sv_1969
sv_1969 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 11:26
Не знаю я и сын привились а жена у меня болела с осложнениями ! И ничего!
А с лимитом надо что то делать обязательно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:25
Да решите уже наконец!
Artemon9
Artemon9
сегодня в 11:25
Смеются не уже, а смеялись изначально, когда этот лимит кто-то родил в пьяных муках
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:25, ред.
Сядьте, профессионалы футбола ⚽ , уделите этому вопросу пару дней, и примите одно единственное решение по этому поводу, а не обсуждайте это в кулуарах по одному и не возмущайтесь. Но я понимаю есть самый главный вопрос и самая большая проблема в том, что каждое вынесеное решение РФС делается обыкновенными чиновниками-бухгалтерами, далёкими от футбола людьми. В их планах и в головах только одна мысль, а сколько денег 💰💰💰 может принести данное решение в их карманы. В руководстве Минспорта и РФС просто не осталось профессионалов от спорта, от футбола в частности. Соответственно и решения принимающие такими людьми идут только во вред, что сейчас мы все и наблюдаем. Краховая ситуация в футболе на чемпионате Европы, выступление наших клубов в европейских кубках тому подтверждение. И когда это всё закончится никто не может дать ответ.
Верим что придёт добрый человек и разрулит всю эту ситуацию. Всем Добра !!!
Djebrael
Djebrael
сегодня в 11:22
Очередная волокита будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100