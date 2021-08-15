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Гендиректор «Сочи»: «Трансфер Клаудиньо — это бизнес-модель»

сегодня, 12:12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Клаудиньо в «Зенит».

Сейчас футбол достаточно скоростной, требует много движения, важна быстрота принятия решений, высокий интеллект. Те игроки, которых пытаются привезти клубы, к примеру Клаудиньо в «Зените», молодой, чемпион Олимпиады и у него интеллектуальная позиция. Это очень хорошее приобретение. Вопрос в том, как он быстро адаптируется. Думаю, Малком ему в этом поможет. Не должно быть проблем с этим. У любого легионера адаптация имеет большое значение. Клаудиньо – это хорошая замена Дриусси. Тем более, такие молодые игроки должны показывать уровень, и наши русские ребята будут видеть те качества, которые захотят перенять. Этот трансфер ещё и бизнес-модель. Одно дело привезти игрока, которого потом не продать, а тут молодой и перспективный игрок за 12 миллионов.

Эксперты считают, что Клаудиньо поможет «Зениту» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 17:18
Это он так игроков в фарм-клуб выпрашивает?
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:44
    particular
    particular
    сегодня в 13:43, ред.
    Похоже, что заявленные 12 лимонов - это какой-то прогОн для камуфляжа истинных цифр... Нынче, бразиков за столько в Европу не отдают... Поэтому, тут не моделью пахнет, а нае@@ловом...
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:33
    Гендиректор Сочи обсуждает новичков Зенита и строит планы.
    Вообще не палятся ))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:30
    Посмотрим сможет он заменить Дриуси или нет!
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 12:44
    Уже ждет его в "Сочи".
    poodle
    poodle ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 12:31
    ждёт его в аренду!)
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 12:31
    Лизнул и глядишь подкинут новую группу гастарбайтеров))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 12:21
    Гендир Сочи чё переживает.
    dadrail
    dadrail
    сегодня в 12:16
    Посмотри что из этого получится
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 12:15, ред.
    Весь футбол ,уже давно стал бизнесом!! А не только футболисты отдельно взятые.
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