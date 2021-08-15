Гендиректор «Сочи»: «Трансфер Клаудиньо — это бизнес-модель»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Клаудиньо в «Зенит».

Сейчас футбол достаточно скоростной, требует много движения, важна быстрота принятия решений, высокий интеллект. Те игроки, которых пытаются привезти клубы, к примеру Клаудиньо в «Зените», молодой, чемпион Олимпиады и у него интеллектуальная позиция. Это очень хорошее приобретение. Вопрос в том, как он быстро адаптируется. Думаю, Малком ему в этом поможет. Не должно быть проблем с этим. У любого легионера адаптация имеет большое значение. Клаудиньо – это хорошая замена Дриусси. Тем более, такие молодые игроки должны показывать уровень, и наши русские ребята будут видеть те качества, которые захотят перенять. Этот трансфер ещё и бизнес-модель. Одно дело привезти игрока, которого потом не продать, а тут молодой и перспективный игрок за 12 миллионов.