Малком хочет сделать татуировку в память о победе на Олимпиаде

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что намерен сделать татуировку в память о победе на Олимпиаде в Токио.

Эта медаль очень важна для всех — не только для нас, футболистов, но вообще для всех жителей Бразилии. До этого у нашей сборной было всего одно олимпийское золото, а теперь уже два, которые идут подряд. Мои семья и друзья счастливы за меня, и это очень важное и ценное чувство. Собираюсь сделать татуировку в память об этой победе! Пока не решил, где — скорее всего, на спине.