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Малком хочет сделать татуировку в память о победе на Олимпиаде

сегодня, 12:26

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что намерен сделать татуировку в память о победе на Олимпиаде в Токио.

Эта медаль очень важна для всех — не только для нас, футболистов, но вообще для всех жителей Бразилии. До этого у нашей сборной было всего одно олимпийское золото, а теперь уже два, которые идут подряд. Мои семья и друзья счастливы за меня, и это очень важное и ценное чувство. Собираюсь сделать татуировку в память об этой победе! Пока не решил, где — скорее всего, на спине.

Ранее Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:09
никак нельзя без тату ! )
ОПС
ОПС
сегодня в 13:33
А кому это интересно? Зачем об этом говорить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:31
Одной больше,одной меньше ......
Cat01
Cat01
сегодня в 12:50
Надо решить на каком месте?
drug01
drug01
сегодня в 12:49
На память надо...
David Young
David Young ответ Kesplayer (раскрыть)
сегодня в 12:41
На него можно положиться.
Kesplayer
Kesplayer
сегодня в 12:36
Holland принёс 38 очков))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:28
это конечно новость)))
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