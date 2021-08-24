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«Зенит» и ЦСКА за отмену лимита, «Спартак» — за смягчение. Позиция клубов РПЛ по важнейшему вопросу

вчера, 17:59
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Есть и противники реформы.

Вчера Российский Футбольный Союз предложил отказаться от лимита на легионеров, что вызвало волну горячих обсуждений и споров. Интереснее всего сейчас не многочисленные мнения людей из мира футбола, а позиция клубов РПЛ, которые проголосуют по вопросу лимита 31 августа.

«Зенит» — за отмену лимита

На вчерашнем совещании клубов РПЛ представитель «Зенита» выразил позицию клуба, а после слов Сергея Семака в интервью официальному сайту сомнений не остается:

Надеюсь, что со следующего сезона лимит на легионеров будет отменен. Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом.

«Спартак» — за смягчение лимита

Московский клуб не готов к моментальной отмене лимита на легионеров, но поддерживает смягчение ограничительной формулы и настаивает на введении критериев качества для легионеров:

В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10+15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определённые критерии для легионеров. Если игрок не будет им соответствовать — клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям — деньги клубу возвращаются.

Обоснование Леонид Федун дал еще полтора месяца назад:

У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а без лимита что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Меня тоже душит лимит – у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером.

«Локомотив» — позиция не известна

«Рубин» — за отмену лимита

Казанцы выступают за полную и безоговорочную отмену лимита при этом поддержат любое смягчение в качестве временной меры. У «Рубина» хорошая селекция и связи на зарубежных рынках, клуб нацелен на развитие и последующую перепродажу футболистов, а для этого желательно иметь больше пространства для маневра, чем при лимите «8+17».

«Сочи» — за отмену лимита

Генеральный директор Дмитрий Рубашко высказался предельно ясно:

Да, «Сочи» действительно поддержал инициативу по отмене лимита на легионеров. Мы считаем эту меру оптимальной на сегодняшний день. На официальном голосовании также будем придерживаться этой позиции и выступим за отмену. Это позиция клуба, мы ее не меняем.

ЦСКА — за отмену лимита

«Армейцы» также собираются голосовать за избавление от лимита.

«Динамо» — за отмену лимита

«Динамо» готово отказаться от лимита на легионеров.

«Химки» — «не можем не поддержать» [инициативу РФС]

Министр спорта Московской области Роман Терюшков умудрился на одном дыхании обругать и легионеров, и лимит. Но в конечном итоге вроде бы готов поддержать инициативу РФС:

Касаемо лимита на легионеров, я как чиновник хочу чтобы в нашем чемпионате в клубах играли местные воспитанники. По мне, легионеры в нашем первенстве вредят и не дают развиваться нашим футболистам. Легионерам должны быть предъявлены жесткие требования при приобретении. Приятно смотреть на игру «Химок». У нас уже 12 человек из академии играют в основе и в дубле. Приятно смотреть и на «Крылья». Там много ребят из «Чертаново». Но если у РФС есть позиция по изменению лимита, и в РФС думают, что так будет лучше – мы не можем не поддержать. Эффективность, опять-таки, покажет только время.

«Ростов» — против полной отмены лимита

«Ростов», как и большинство клубов РПЛ, поддерживает переход на формулу «10+15», но возражает против полного снятия ограничений на участие иностранцев в матчах чемпионата России. «Желто-синие» подробно описали свою позицию на клубном сайте, где высказались обо всех готовящихся реформах российского футбола. В частности, о лимите:

Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита – успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Сбалансированный вариант лимита на легионеров – «10+15», к которому мы должны прийти с сезона 23/24 – это позволит соблюсти определённый баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жёстким.

«Краснодар» — за отмену лимита

О позиции «Краснодара» по этому вопросу стало известно практически сразу после совещания клубов Премьер-Лиги.

«Ахмат» — «к полной отмене лимита не готовы»

Слово генеральному директору «Ахмата» Ахмеду Айдамирову:

Позиция «Ахмата» по легионерам — 10+15 в заявке. К полной отмене лимита пока не готовы, многие клубы уже подписали долгосрочные контракты с российскими игроками. Нужен условный переходный период. Потом можно будет прийти к полной отмене лимита. Мы только недавно в экстренном порядке избавлялись от иностранцев, не можем же теперь так же избавляться от русских игроков. А лимит 10+15 вынудит наших футболистов больше конкурировать с иностранцами.

«Урал» — за действующий лимит

Президент «Урала» Григорий Иванов непреклонен:

Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, сейчас я за то, чтобы оставили «8+17». Здесь нужна стабильность, нужно всем договориться, что условно в течение пяти лет мы к этому вопросу не возвращаемся, а не метаться каждый год из стороны в сторону.

«Уфа» — против отмены; за постепенное смягчение лимита

Шамиль Газизов считает, что действующий лимит должен действовать еще хотя бы год-два:

Все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. 10+15? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно. Большинство клубов за рациональное зерно, но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход.

«Арсенал» — позиция не известна

​«Крылья Советов» — за лимит в каком-то виде

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался довольно пространно, но суть ясна: ограничения в каком-то виде должны быть:

Внедрение базовой формулы УЕФА для определения количественного состава легионеров не гарантирует повышение конкурентоспособности российских клубов на внешней арене, но при этом грозит снижением требований к квалификации 8 российским футболистов, ввиду относительного безразличия к их качеству. Что касается качественных критериев, то надо признать, что английская система не пригодна для использования в России.

«Нижний Новгород» — за постепенную отмену лимита

Гендир «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов расставил точки над «ё»:

Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный.

Прогноз «Соккер.ру»: со следующего сезона будет лимит «10+15»

Сначала давайте разберемся в процедуре внедрения новой формулы лимита или отмены всех ограничений. Сначала должно пройти собрание клубов РПЛ, где пройдет голосование по новому лимиту. Если большинство будет за некие изменения, то в дело вступает Исполком РФС, в который входит 26 человек, в том числе представители клубов: Илюхина («Зенит»), Гинер (ЦСКА), Галицкий («Краснодар»), Сайманов («Рубин»), Соловьев («Динамо») и другие. Нужно набрать 14 голосов «за», чтобы предложение об изменении лимита было отправлено в Минспорта.

В Исполкоме собралось весомое антилимитное лобби, так что проблем с этим не будет, да и Министерство спорта, вероятно, одобрит инициативу РФС. Александр Дюков вряд ли затеял бы всю эту историю, не получив предварительно формального разрешения/одобрения Минспорта. Однако на этом этапе не приходится рассчитывать на мгновенную отмену лимита из-за позиции большинства клубов.

Собственно, предварительное совещание было нужно, чтобы прощупать почву и понять, какие вопросы включать в официальный лист голосования для клубов. В РФС осознают, что полная отмена лимита не будет поддержана большинством голосов, а вот переход на формулу «10+15» — легко. Нужно брать, что дают, а через год-другой планировать новый этап смягчения. Время лечит раны, а лимит — увечье российского футбола, наивно надеяться, что оно испарится по щелчку пальцев. Нужно попотеть и потерпеть.

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второй
второй ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
а им при любом лимите есть что ловить?Так же нечего,а лимит 10+15 надо было делать в прошлом году ,как и предлагалось,но почему то решили" резать хвост по частям,а не сразу"Полный мазохизм!!
протон1
протон1
вчера в 22:59
Объясните ахмату, что при отмене лимита необязательно играть только легами
Позиция НН выглядит самой оптимальной, следующий год 10+15, потом отмена. Как раз у паспортистов контракты будут заканчиваться или закончатся
Короче все нищие клубы из второй восьмёрки не хотят отменять лимит, т.к клубы побогаче будут при легах и тогда им вообще ловить не чего
Меньше спрашивать надо клубы. Наш чемпионат смотреть тошно уже, сборная на дне. Меньше говорить надо!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 19:41, ред.
Уверена, что отмена лимита поможет. Это точно. Понятно, что не сразу, но результат будет. Очевидно, что к нам будут приезжать слабые иностранцы, будут ошибки в трансферной политики всех клубов. И понятно, что надо менять всю систему футбола, но нынешние ребята способны играть лучше. Кокорин, Мамаев, Смолов, да тем же Шатовым в своё время интересовался Мауриньо, но Боаш ему четко объяснил, что Олег не хочет большего, чем то, что есть, и это касается многих наших футболистов. Отмена лимита поможет ребятам раскрыть свой потенциал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:33, ред.
Я могу только предположить, чего бояться клубы, прикрывающиеся российскими воспитанниками. Кто сколько из них воспитал футболистов для сборной? А если воспитал, где находится эта сборная? Да сборная из игроков ФНЛ, кажется, лет пять назад сыграла бы успешнее. Неужели, думаете, что если бы не было лимита, то Шварц не выпустил на поле Тюкавина или Захаряна? Да, их в Германии так готовят - работать с молодыми дарованиями. Или в Самаре не выходили бы на поле Зиньковский, Сергеев и Пиняев? Максимальное количество легионеров в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов было по моему то ли у "Бенфики", то ли у "Порто" - пятнадцать, точно не помню. У них, что в Португалии, сборная слабая? Что так боятся конкуренции? Что на неграх Селюка спекулировать, что на русских кривоногих паспортистах - если есть задача денег по легкому срубить - все равно мало что поменяется. Какой у нас - особый путь - паспортами спекулировать? Если охота стимулировать - награждайте клубы, воспитавших игроков для сборной, хотя и там есть на чем навариваться (если вспоминать Черчесова с его непонятными вызовами, да и Карпин, вон, Песьякова не забыл). Пусть как "Шериф" хоть рубятся с одним бразильским молдованином, но проходят кого-нибудь погрознее "Кешли". Да и бюджетные деньги из профессиональных клубов уберите. Пусть зарабатывают на своих воспитанниках, развивают легионеров и бьются за группу Лиги Конференций, чтоб копейку получить.
112910415
112910415
вчера в 19:06
понятно, каким будет решение
shlomo
shlomo
вчера в 18:58, ред.
Спасибо за статью....ну что, в России всегда очень боятся перемен и кажется, лимит с нами навсегда, но останемся с надеждой на его полную отмену....:).... собрание клубов в очередной раз подчеркнуло две типичные для российского футбола истории: отсутствие стратегического планирования и страх перемен.... и даже когда первые люди РФС нанимают голландских спецов, чтобы сделать хорошо для всех, опытные руководители этого боятся..... всё новое вызывает отторжение и непонимание. .... и если сейчас как-то работает — пусть работает, а лучше сделают уже после нас.... НО ПРОБЛЕМА то в том, что Россияне перестали играть, а глядя на них и легионеры стали так же забивать на футбол (зачем из кожи лезть когда надо быть чуть лучше россиянина и попадёшь в состав.....) .....а россиянин думает, зачем вообще попадать в состав когда уже миллионы карман греют.... напрягусь и побегаю перед продлением контракта, так как уезжать никуда не собираюсь, нас и здесь отлично кормят (а вот пространственно порассуждать о далёких европейских чемпионатах на сытый желудок всегда приятнее....:))) .....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:53
Дюков уже принял решение, разговоры ведутся лишь для показухи "коллективного" одобрямс.
Брулин
Брулин
вчера в 18:21
Вообще не понимаю, зачем у клубов спрашивать, отменять лимит или нет. Если вам угодно, выпускайте доморощенных футболистов. Легов же никто не навязывает.
particular
particular
вчера в 18:14
Отмена лимита - не панацея от футбольных бед, а смягчение - не таблетка от запора...
Клубы не желают остаться без денег и идти на поводу неудобных правил, а РФС стыдится перспектив падения рейтинга Сборной в диапазон 60-70 позиции...
Но никто не знает как и что делать, ибо для нас любые формулы и правила не приемлемы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:08
Лимит надо отменить!
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