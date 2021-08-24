«Зенит» и ЦСКА за отмену лимита, «Спартак» — за смягчение. Позиция клубов РПЛ по важнейшему вопросу

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вчера, 17:59

Есть и противники реформы.

Вчера Российский Футбольный Союз предложил отказаться от лимита на легионеров, что вызвало волну горячих обсуждений и споров. Интереснее всего сейчас не многочисленные мнения людей из мира футбола, а позиция клубов РПЛ , которые проголосуют по вопросу лимита 31 августа.

«Зенит» — за отмену лимита

На вчерашнем совещании клубов РПЛ представитель «Зенита» выразил позицию клуба, а после слов Сергея Семака в интервью официальному сайту сомнений не остается:

Надеюсь, что со следующего сезона лимит на легионеров будет отменен. Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом.

«Спартак» — за смягчение лимита

Московский клуб не готов к моментальной отмене лимита на легионеров, но поддерживает смягчение ограничительной формулы и настаивает на введении критериев качества для легионеров:

В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10+15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определённые критерии для легионеров. Если игрок не будет им соответствовать — клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям — деньги клубу возвращаются.

Обоснование Леонид Федун дал еще полтора месяца назад:

У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а без лимита что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Меня тоже душит лимит – у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером.

«Локомотив» — позиция не известна

«Рубин» — за отмену лимита

Казанцы выступают за полную и безоговорочную отмену лимита при этом поддержат любое смягчение в качестве временной меры. У «Рубина» хорошая селекция и связи на зарубежных рынках, клуб нацелен на развитие и последующую перепродажу футболистов, а для этого желательно иметь больше пространства для маневра, чем при лимите «8+17».

«Сочи» — за отмену лимита

Генеральный директор Дмитрий Рубашко высказался предельно ясно:

Да, «Сочи» действительно поддержал инициативу по отмене лимита на легионеров. Мы считаем эту меру оптимальной на сегодняшний день. На официальном голосовании также будем придерживаться этой позиции и выступим за отмену. Это позиция клуба, мы ее не меняем.

ЦСКА — за отмену лимита

«Армейцы» также собираются голосовать за избавление от лимита.

«Динамо» — за отмену лимита

«Динамо» готово отказаться от лимита на легионеров.

«Химки» — «не можем не поддержать» [инициативу РФС ]

Министр спорта Московской области Роман Терюшков умудрился на одном дыхании обругать и легионеров, и лимит. Но в конечном итоге вроде бы готов поддержать инициативу РФС :

Касаемо лимита на легионеров, я как чиновник хочу чтобы в нашем чемпионате в клубах играли местные воспитанники. По мне, легионеры в нашем первенстве вредят и не дают развиваться нашим футболистам. Легионерам должны быть предъявлены жесткие требования при приобретении. Приятно смотреть на игру «Химок». У нас уже 12 человек из академии играют в основе и в дубле. Приятно смотреть и на «Крылья». Там много ребят из «Чертаново». Но если у РФС есть позиция по изменению лимита, и в РФС думают, что так будет лучше – мы не можем не поддержать. Эффективность, опять-таки, покажет только время.

«Ростов» — против полной отмены лимита

«Ростов», как и большинство клубов РПЛ , поддерживает переход на формулу «10+15», но возражает против полного снятия ограничений на участие иностранцев в матчах чемпионата России. «Желто-синие» подробно описали свою позицию на клубном сайте, где высказались обо всех готовящихся реформах российского футбола. В частности, о лимите:

Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита – успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Сбалансированный вариант лимита на легионеров – «10+15», к которому мы должны прийти с сезона 23/24 – это позволит соблюсти определённый баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жёстким.

«Краснодар» — за отмену лимита

О позиции «Краснодара» по этому вопросу стало известно практически сразу после совещания клубов Премьер-Лиги.

«Ахмат» — «к полной отмене лимита не готовы»

Слово генеральному директору «Ахмата» Ахмеду Айдамирову:

Позиция «Ахмата» по легионерам — 10+15 в заявке. К полной отмене лимита пока не готовы, многие клубы уже подписали долгосрочные контракты с российскими игроками. Нужен условный переходный период. Потом можно будет прийти к полной отмене лимита. Мы только недавно в экстренном порядке избавлялись от иностранцев, не можем же теперь так же избавляться от русских игроков. А лимит 10+15 вынудит наших футболистов больше конкурировать с иностранцами.

«Урал» — за действующий лимит

Президент «Урала» Григорий Иванов непреклонен:

Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, сейчас я за то, чтобы оставили «8+17». Здесь нужна стабильность, нужно всем договориться, что условно в течение пяти лет мы к этому вопросу не возвращаемся, а не метаться каждый год из стороны в сторону.

«Уфа» — против отмены; за постепенное смягчение лимита

Шамиль Газизов считает, что действующий лимит должен действовать еще хотя бы год-два:

Все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. 10+15? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно. Большинство клубов за рациональное зерно, но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход.

«Арсенал» — позиция не известна

​«Крылья Советов» — за лимит в каком-то виде

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался довольно пространно, но суть ясна: ограничения в каком-то виде должны быть:

Внедрение базовой формулы УЕФА для определения количественного состава легионеров не гарантирует повышение конкурентоспособности российских клубов на внешней арене, но при этом грозит снижением требований к квалификации 8 российским футболистов, ввиду относительного безразличия к их качеству. Что касается качественных критериев, то надо признать, что английская система не пригодна для использования в России.

«Нижний Новгород» — за постепенную отмену лимита

Гендир «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов расставил точки над «ё»:

Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный.

Прогноз «Соккер.ру»: со следующего сезона будет лимит «10+15»

Сначала давайте разберемся в процедуре внедрения новой формулы лимита или отмены всех ограничений. Сначала должно пройти собрание клубов РПЛ , где пройдет голосование по новому лимиту. Если большинство будет за некие изменения, то в дело вступает Исполком РФС , в который входит 26 человек, в том числе представители клубов: Илюхина («Зенит»), Гинер ( ЦСКА ), Галицкий («Краснодар»), Сайманов («Рубин»), Соловьев («Динамо») и другие. Нужно набрать 14 голосов «за», чтобы предложение об изменении лимита было отправлено в Минспорта.

В Исполкоме собралось весомое антилимитное лобби, так что проблем с этим не будет, да и Министерство спорта, вероятно, одобрит инициативу РФС . Александр Дюков вряд ли затеял бы всю эту историю, не получив предварительно формального разрешения/одобрения Минспорта. Однако на этом этапе не приходится рассчитывать на мгновенную отмену лимита из-за позиции большинства клубов.