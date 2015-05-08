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Виллаш-Боаш: «Никаких препятствий, чтобы Дзюба сыграл против „Зенита“, нет»

08 мая 2015, 11:17
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отметил, что его клуб не препятствует появлению на поле форварда «Ростова» Артема Дзюбы в предстоящем матче 27-го тура РПЛ. Напомним, что летом нападающий перейдет в питерский клуб.

– Никаких препятствий, чтобы Дзюба сыграл, нет. Если тренер «Ростова» выпустит Дзюбу, тот, уверен, сыграет и поведет себя очень профессионально. Так же профессионально, как когда он придет к нам. Но сегодня это вопрос к Курбану Бердыеву, а мне на эту тему сказать больше нечего.
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