ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Химки» имеют задолженность по зарплате перед игроками

13 сентября 2021, 18:27

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал, что ФК «Химки» имеет задолженность по заработной плате перед игроками.

Там есть определенные финансовые проблемы. Я знаю, что там есть задержки по заработной плате в этом сезоне и есть частично невыплаченные премиальные за прошлый сезон. С чем это связано, пока сказать не могу.

Надеюсь, что в ближайшее время клуб эти задолженности погасит. Пока никаких обращений со стороны футболистов в юрисдикционные органы РФС не было. Смотрим за ситуацией, задержки по зарплате и премиальным бывают периодически почти во всех клубах.

В июле у «Химок» появился новый спонсор.

Все новости
Химки
Источник: tass.ru
СлухиСтала известна сумма компенсации «Локомотива» Николичу за увольнение
Сегодня, 12:20 Комментарии18
Гус Тиль: «Ради перехода в „Фейеноорд“ я отказался от большой суммы»
01 октября Комментарии20
Потолок зарплат «Реала» в 7,5 раз выше, чем у «Барселоны». Разбираемся в финансовой системе Ла Лиги
01 октябряАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии8
Долг «Ромы» составляет почти 400 млн евро
01 октября Комментарии9
Официально«Барселона» понесла убытки в размере 481 млн евро за прошлый год
01 октября Комментарии13
ОфициальноУ «Интера» за прошлый год убытки более 245 млн евро
30 сентября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ STVA 1 (раскрыть)
14 сентября в 01:03
Будем надеяться, что нет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 01:02
Надеюсь погасят.
КЭТиК
КЭТиК
13 сентября в 19:33
Они как -нибудь выкрутятся.
Brooklyn888
Brooklyn888
13 сентября в 19:18
Вокруг один кризис и вирусы ,а я ищу тут плюсы и минусы 😄😅😅
Василий 50
Василий 50
13 сентября в 18:50
Скромнее надо быть
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 сентября в 18:47
Это их проблемы
ermak6848
ermak6848 ответ shlomo2 (раскрыть)
13 сентября в 18:44
у воробьёва выборы 2021 наносу, а тут и люди погибли , дом рухнул..
shlomo2
shlomo2
13 сентября в 18:40
Ну а губернатор говорил, что проблем нет....
LOpp
LOpp
13 сентября в 18:32, ред.
После матча с Зенитом все задолженности погасят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 18:32
Начинается,ну не как не можем без задолжностей!
STVA 1
STVA 1
13 сентября в 18:31
Похоже намечается еще один Тамбов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100