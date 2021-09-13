«Химки» имеют задолженность по зарплате перед игроками

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал, что ФК «Химки» имеет задолженность по заработной плате перед игроками.
Там есть определенные финансовые проблемы. Я знаю, что там есть задержки по заработной плате в этом сезоне и есть частично невыплаченные премиальные за прошлый сезон. С чем это связано, пока сказать не могу.
Надеюсь, что в ближайшее время клуб эти задолженности погасит. Пока никаких обращений со стороны футболистов в юрисдикционные органы РФС не было. Смотрим за ситуацией, задержки по зарплате и премиальным бывают периодически почти во всех клубах.
В июле у «Химок» появился новый спонсор.