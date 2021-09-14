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Агент Захаряна — о «Барселоне»: «Официальных предложений у нас нет»

14 сентября 2021, 12:42

Агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Официальных предложений у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
14 сентября в 23:01
Скорее всего ты прав. В центре ему самое место.
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 сентября в 21:53
Доброго Здоровья, Leha!
У Захаряна спад ещё и из-за того, что "бездарь" у кромки поля не даёт ему играть на его любимой позиции под нападающими, а затыкает им дыры, то справа, то слева, хотя Скопинцев сейчас вполне мог бы играть на левом краю вместо Лесового, на правом краю,естественно Макаров, а Арсен на пару с Шимански, разделив поровну игровое время матча могли бы на протяжении всей игры разгонять атаку, поддерживая постоянно хороший темп. Но для Шварца главное шпили-вили, вот он и зашпилил пацана в конец.(((
В ближайших матчах посмотрим, как Федотов, Слуцкий и Осинькин раскроют истинное лицо "лучшего тренера августа месяца".
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
14 сентября в 20:46, ред.
Это точно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
14 сентября в 20:45
Привет. Спад - это вполне нормальное явление у молодых, большую роль играют эмоции, где то и сами себя наверняка переоценили.
pomor45
pomor45
14 сентября в 19:46
И не будет, пока этот одуванчик атлетизма не наберёт, чтобы контактную борьбу выигрывать, а не только увиливать кругами.
sir_Alex
sir_Alex
14 сентября в 16:23
И не будет.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 сентября в 16:08
"Болтать" - это хлеб для таких как Нобель.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ stanichnik (раскрыть)
14 сентября в 14:35
Добра, stanichnik! Не даром говорят, что пройти огонь и воду легче, чем медные трубы. Особенно по молодости.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 14:23
Пока всё на уровне слухов.
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 сентября в 13:31
Доброго Здоровья Фёдор!
Динамовскую молодёжь перехвалили журналюги, пацаны сбавили обороты, это особенно было заметно в матче с нижегородцами.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 13:25
Все эти истории о заинтересованности топ-клубов очень часто наводят на мысль об агентских играх с целью поднять зарплату футболиста или удачно его перепродать. Несомненно есть обширные шорт-листы куда входит не один десяток футболистов, которых отслеживают скауты команды, но о конкретной заинтересованностью тем или иным футболистом говорить преждевременно. Также смотрю за Пиняевым в "Крыльях Советов", который блеснул в матче со "Спартаком", был обласкан комментаторами Матч ТВ, но потом ни в следующих матчах "Крыльев" выходя на замену ничем особым себя не проявил, да и в юношеской сборной не отметился результативными действиями. Я про то как бы не перехвалить преждевременно.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 13:13
И вряд ли будет
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 13:12
То что Арсен попадет на карандаш забугорных клубов , было ясно давно. Парень действительно очень талантлив. Вот только Нобелю поменьше болтать надо . Мало ли кто и зачем приезжал ??? Может лично Лапорта Нобелю позвонил и доложился??? Пора бы уже прекратить эти спекуляции. Есть клубы, есть агенты , есть игроки, которые и решат вопросы без вмешательства всяких Нобелей.
Всем здоровья.
dzvinka
dzvinka
14 сентября в 12:55
и не будет..
Питерские гоблины
Питерские гоблины
14 сентября в 12:48
Агент Васи Пупкина - о "Барселоне" : " Я в аку ..е"
swed27
swed27
14 сентября в 12:45
Шикарная карьера ждет парня
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