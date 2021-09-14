Агент Захаряна — о «Барселоне»: «Официальных предложений у нас нет»

Агент полузащитника «Динамо» прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Официальных предложений у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много.