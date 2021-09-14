Агент Захаряна — о «Барселоне»: «Официальных предложений у нас нет»

Агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны».
Официальных предложений у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много.
У Захаряна спад ещё и из-за того, что "бездарь" у кромки поля не даёт ему играть на его любимой позиции под нападающими, а затыкает им дыры, то справа, то слева, хотя Скопинцев сейчас вполне мог бы играть на левом краю вместо Лесового, на правом краю,естественно Макаров, а Арсен на пару с Шимански, разделив поровну игровое время матча могли бы на протяжении всей игры разгонять атаку, поддерживая постоянно хороший темп. Но для Шварца главное шпили-вили, вот он и зашпилил пацана в конец.(((
В ближайших матчах посмотрим, как Федотов, Слуцкий и Осинькин раскроют истинное лицо "лучшего тренера августа месяца".
У Захаряна спад ещё и из-за того, что "бездарь" у кромки поля не даёт ему играть на его любимой позиции под нападающими, а затыкает им дыры, то справа, то слева, хотя Скопинцев сейчас вполне мог бы играть на левом краю вместо Лесового, на правом краю,естественно Макаров, а Арсен на пару с Шимански, разделив поровну игровое время матча могли бы на протяжении всей игры разгонять атаку, поддерживая постоянно хороший темп. Но для Шварца главное шпили-вили, вот он и зашпилил пацана в конец.(((
В ближайших матчах посмотрим, как Федотов, Слуцкий и Осинькин раскроют истинное лицо "лучшего тренера августа месяца".
Динамовскую молодёжь перехвалили журналюги, пацаны сбавили обороты, это особенно было заметно в матче с нижегородцами.
Динамовскую молодёжь перехвалили журналюги, пацаны сбавили обороты, это особенно было заметно в матче с нижегородцами.
Всем здоровья.
Всем здоровья.