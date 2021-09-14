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«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры по трансферу Захаряна

14 сентября 2021, 11:57

Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, который недавно установил уникальный российский рекорд.

Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодежном Евро, а также дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена. Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представители «Барсы» остались довольны увиденным, поэтому готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели.

Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года, в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо». Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло».

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
14 сентября в 20:06
В РПЛ ни один игрок не сможет даже скамейке запасних Барселоны претендовать
протон
протон
14 сентября в 17:23
Началось)
Последний наш футболист, фамилия которого в контексте подписания Барселоной не вызывала смеха, это Аршавин.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
14 сентября в 17:21, ред.
Боюсь , не потянет Барселона, цену Захаряна... Как Тоттенхэм Рукаку , Челси Чалова, Пиняева Ман.Сити..... Уж очень у нас дорогие игроки...
Nick Ch
Nick Ch
14 сентября в 17:21
Выбивают агенты парня новый контракт (с неслабыми агентскими)
Val1976
Val1976
14 сентября в 16:56
Избавились от Месси и Гризманна ради Захаряна!!!!!
BERL
BERL
14 сентября в 16:18
Ему лучше сначала попасть в такой клуб как Боруссия Дортмунд ...Там умеют раскрывать таланты. Потом уже думать о Барселоне...
aventure61
aventure61
14 сентября в 16:01
игрок с головой,очень перспективный. если эти слухи и правда,то барса может застолбить его за копейки,а потом продать,но играть в барсе он не будет. де йонг,педри,фати и ещё на лавке путч и к...,так что арсену надо сто раз подумать надо ли ему это приключение сейчас. блин в барсе гризманн,коутиньо,ибра и ещё куча звёзд не заиграли какой там захарян.
Ислам0926
Ислам0926
14 сентября в 15:46
Нобель 90% говорит правду значит разговоры не на пустом месте
Val1976
Val1976
14 сентября в 15:42
Теперь все стало понятно.....убрали Гризмана и Месси с команды и пытались избавиться от Коутиньо,для того что бы подписатьЗахаряна!!!!
MIvan
MIvan
14 сентября в 15:31
Всех их мы увидели в игре с НН...
Alice Tracy
Alice Tracy
14 сентября в 15:22
Переговорами можно назвать и такой диалог:
-Возьмите Захаряна! Молодой, талатливый!
-Спасибо, не надо.
-Да берите, не пожалеете!
-Спасибо, но нет.
-Ну возьмите!
-Нет.
-Ну ладно. Но мы скажем, что вы очень хотели, хорошо?
-Да кто вы такие вообще? Говорите, что хотите, только отстаньте!!!
LAISMEN
LAISMEN
14 сентября в 15:01
Полный бред. Сколько шума из за ничего.......Жду продолжение другой серии про трудоустройство Макарова Тюкавина, Фомина.......
Чист
Чист
14 сентября в 14:59
он работяга на лавке сидеть не будет -а пользо ему будет большая - если конечно это всё серьёзно
mat73
mat73
14 сентября в 14:58
Факты пожалуйста в студию, а не слухи-сплетни!
протон
протон
14 сентября в 14:55
надо уезжать пока деньгами не перекормили. Вариант, при котором Барса купит и отдаст в аренду на год куда-нибудь в Эльче или Леванте - тоже прекрасный, ведь целый сезон можно будет играть в Примере, а это бесценный опыт
ЧиП
ЧиП
14 сентября в 14:29
Сидеть на лавке у самой Барселоны?! Ну не знаю 🙄
galem72
galem72
14 сентября в 14:01
Источник: телеграм арустамяна. Остальные комментарии излишни.
ildar_3871
ildar_3871
14 сентября в 14:01
Селюк назвал слухи о переговорах «Барселоны» по Захаряну «сказками белого бычка»
zooveterinar
zooveterinar ответ STVA 1 (раскрыть)
14 сентября в 13:55
Ради земели приходится придумывать!!! Или о себе напомнить!!!
второй
второй
14 сентября в 13:55, ред.
армянское радио очередной анекдот рассказало,правильно его убрали с эфира!!!
zooveterinar
zooveterinar
14 сентября в 13:51, ред.
При нынешней нашей системе,которая аккупировала и карумпировала наш слабенький оттечественный футбол парень свой талант скорее зароет,но понятно скорее за хорошие деньги, перспективнее наверно дернуть за кардон!!! Не обязательно в Барсу!!! В европе много других чуточку по-чище клубов. Начать с малых клубов,год,два и можно в топ!!!
протон
протон
14 сентября в 13:32
как бы не загубили юного футболиста своей прессой в сми
alexamit
alexamit
14 сентября в 13:19
Страна продажных проституток.Руководство Динамо-полнейшие ИДИОТЫ!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ STVA 1 (раскрыть)
14 сентября в 13:18
никого он не подвинет, просто в отличие от наших в европе на футболе умеют зарабатывать, парня с талантом можно взять за 12, а через пол года или год выгодно продать. и плевать им глубоко на его карьеру будет, тут больше вопросов к руководству динамо, которые медлят с переподписанием Захаряна. тут можно вспомнить ржд и Хвичу Кварацхелию, пожалели они тогда деньги на добротный контракт полузащитнику, теперь логти кусают
valt134
valt134
14 сентября в 13:16
Жирнющая «утка» Такие даже не летают...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 13:11
Вот это новость! Если не очередная утка.
VeniaminS
VeniaminS
14 сентября в 13:11
Мальчик играет неплохо,могут и взять.
ildar_3871
ildar_3871
14 сентября в 13:09
Армянин рекламирует армянина , не более !
баск
баск
14 сентября в 13:01
Когда в последний раз Нобель выдавал в эфир что-нибудь громкое, давненько уже вроде бы.
Ну вот и напоминает о себе..

У Барсы мощная академия, с филиалами во многих странах мира, и таких захарянов она выпускает кучами ежегодно.

А если это даже и правда- Заха будет большой дурень, если поведётся.
Пойдёт по рукам-арендам, будет постоянно менять страны-клубы-коллективы, станет естественным представителем первой древнейшей и быстренько выйдет в тираж.

Зато агенты насосутся, и даже Нобель, возможно, получит свою доляху за раздувание истерики..)))
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ STVA 1 (раскрыть)
14 сентября в 12:56
Армяне одним словом. Жду кого Симонян заинтересует))
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