«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры по трансферу Захаряна

Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» , который недавно установил уникальный российский рекорд.

Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодежном Евро, а также дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена. Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представители «Барсы» остались довольны увиденным, поэтому готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели.

Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года, в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо». Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло».