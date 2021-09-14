«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры по трансферу Захаряна

Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, который недавно установил уникальный российский рекорд.
Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодежном Евро, а также дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена. Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представители «Барсы» остались довольны увиденным, поэтому готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели.
Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года, в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо». Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло».
Ну вот и напоминает о себе..
У Барсы мощная академия, с филиалами во многих странах мира, и таких захарянов она выпускает кучами ежегодно.
А если это даже и правда- Заха будет большой дурень, если поведётся.
Пойдёт по рукам-арендам, будет постоянно менять страны-клубы-коллективы, станет естественным представителем первой древнейшей и быстренько выйдет в тираж.
Зато агенты насосутся, и даже Нобель, возможно, получит свою доляху за раздувание истерики..)))
Ну вот и напоминает о себе..
У Барсы мощная академия, с филиалами во многих странах мира, и таких захарянов она выпускает кучами ежегодно.
А если это даже и правда- Заха будет большой дурень, если поведётся.
Пойдёт по рукам-арендам, будет постоянно менять страны-клубы-коллективы, станет естественным представителем первой древнейшей и быстренько выйдет в тираж.
Зато агенты насосутся, и даже Нобель, возможно, получит свою доляху за раздувание истерики..)))