Гаджиев: «Захарян подходит по стилю „Барселоне“»

Российский тренер прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» со стороны «Барселоны».

«Барселона» — великий клуб. Мне нравится высказывание: «Мы все время хлопаем, когда наш игрок может куда-то поехать». Мы его туда двигаем, тем самым не понимая, что лишаемся лучших. А лучшие игроки должны играть у нас в РПЛ , должны радовать нашего зрителя. Я думаю, это высказывание имеет право на жизнь, оно достаточно разумное. Но мы на сегодняшний день далеки от уровня чемпионатов в Европе. Захарян очень талантливый футболист. Для того чтобы раскрыться на сто процентов своих возможностей, ему лучше играть в «Барселоне». Он соответствует по своим характеристикам, по своей игровой манере стилю, который пропагандирует «Барселона». Я думаю, у него может получиться. Только надо вовремя уйти, не раньше и не позже. Вот как яблоко созревает, нужно найти момент, когда его срывать. То, что интересуются, конечно, для нас для всех это очень приятно.