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Гаджиев: «Захарян подходит по стилю „Барселоне“»

14 сентября 2021, 13:24

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну со стороны «Барселоны».

«Барселона» — великий клуб. Мне нравится высказывание: «Мы все время хлопаем, когда наш игрок может куда-то поехать». Мы его туда двигаем, тем самым не понимая, что лишаемся лучших. А лучшие игроки должны играть у нас в РПЛ, должны радовать нашего зрителя. Я думаю, это высказывание имеет право на жизнь, оно достаточно разумное. Но мы на сегодняшний день далеки от уровня чемпионатов в Европе. Захарян очень талантливый футболист. Для того чтобы раскрыться на сто процентов своих возможностей, ему лучше играть в «Барселоне». Он соответствует по своим характеристикам, по своей игровой манере стилю, который пропагандирует «Барселона». Я думаю, у него может получиться. Только надо вовремя уйти, не раньше и не позже. Вот как яблоко созревает, нужно найти момент, когда его срывать. То, что интересуются, конечно, для нас для всех это очень приятно.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
14 сентября в 14:35
Приветствую!
В народе есть такая поговорка : на одном конце деревни пукнул , а на другом скажут обос-рался! Это относится и к слухам о Карене! Скоро Шнобель скажет что уже подписывает контракт!
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 14:07
Ему ещё очень рано уезжать, а тем более в Барселону.
Там и без него есть кому лавку полировать !
beefs
beefs
14 сентября в 13:48
Хорену нужно срочно уезжать если он хочет прогрессировать в футболе...
4RT
4RT
14 сентября в 13:35, ред.
И они это всерьёз обсуждают 😁
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 13:34
А какой именно стиль? — стиль Гвардиолы, стиль Кумана, или "стиль Нобеля"?
протон
протон
14 сентября в 13:29
Оставьте парня в покое. Я уже вижу заголовок статьи на чемпе в 2025 с названием: "Где сейчас играет Захарян и куда он пропал". Мне кажется журналисты губят всех этих молодых талантов.
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 13:27
Началось в колхозе утро!!Только ленивый не обсосёт эту тему!))
drug01
drug01
14 сентября в 13:26
Мы очень рады
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 13:26
Все, пошли обсуждать
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