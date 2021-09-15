Достойная игра «Зенита» или эконом-режим от «Челси». Первый матч петербужцев в ЛЧ — повод для споров

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сегодня, 01:11

«Зенит» проиграл «Челси» в Лондоне. Вряд ли кто-то удивлен. Но матч даст повод для обсуждений. «Соккер.ру» — начинает.

Такого рода игра оставляет пространство для двух радикально противоположных мнений при оценке того, что показал действующий чемпион России в матче с победителем Лиги чемпионов. Можно предвидеть разделение болельщиков и любителей футбола на два лагеря, у каждого из которых найдется свое видение.

Давайте ставить себя на место условного оптимиста и пессимиста. Первый пытается найти какое-то оправдание и положительные стороны в игре, а второй видит только негатив. Возможно, истина, как обычно, будет где-то между этими полярными позициями.

Оптимист: «Сравните кадровые ресурсы»

Сергей Семак еще задолго до матча с «Челси» утверждал, что нельзя говорить о каком-то сумасшедшем трансферном раздолье «Зенита», который, по его мнению, толком и не усилился. Были проблемы даже с участием в игре тех, кто есть в распоряжении клуба. Одно только прибытие Барриоса – целая эпопея. Конечно, это не создает здоровой обстановки.

Когда тренер говорит, что может не сыграть в три защитника только по причине того, что у него столько не наберется, это выглядит как минимум настораживающе. Поэтому ожидания изначально были заниженными. В то же время «Челси», кивающий на отсутствие Канте, располагает одним из самых дорогих составов в мире и способен усиливать его в любых направлениях по ходу матча.

Пессимист: «Лондонцы не сыграли и на 50 процентов возможностей»

Вряд ли кто-то будет спорить, что мы не увидели «Челси», который выкладывался бы на все сто процентов. А многие будут утверждать, что лондонцы не сыграли и вполовину той силы, которую могут показать. «Челси» ощутимо замедлял свою игру, не форсировал события, не напрягался, рассчитывая в достаточно комфортной для себя группе дойти до плей-офф с комфортом и без напряжения. Более-менее выжимать из себя что-то придется в поединках с «Ювентусом», а «Зенит» и «Мальме» рассматриваются для лондонцев как поставщики очков.

Поэтому «Челси» просто ждал своего момента, дождался его, реализовал и спокойно довел игру до победы. На протяжении всего матча на лице Томаса Тухеля никакой обеспокоенности не было, а Рюдигер позволял себе играючи останавливать выход один на один Азмуна. «Челси» играл на классе и уверенности, зная, что победит. Поэтому аргумент о недостаточной кадровой обеспеченности «Зенита» несостоятелен: «Челси» сам играл вполноги.

Оптимист: «У „Зенита“ были неплохие контратаки»

Стоит отметить, что как минимум на двух отрезках «Зенит» выглядел весьма прилично на фоне довольно неторопливого и как раз рассчитывающего на свой класс «Челси». В первом тайме был короткий участок игры, когда «Зенит» провернул несколько вылазок, пусть и без реальных угроз.

Во втором тайме отрезок вышел даже более длительный и более напряженный для соперника, что отметил и Тухель. «Зенит» не претендовал на контроль мяча и быстрые длинные комбинации, но рассчитывал на свои рывки, стремительные вертикальные передачи и старался выполнять их уверенно, опираясь на существенный опыт своих игроков. Того же Ракицкого или Малкома не испугать игрой против «Челси».

Пессимист: «Часто „Зенит“ был очень пассивен»

Но если заглянуть за пределы этих отрезков с контратаками, то можно увидеть очень пассивную и глубоко обороняющуюся команду, которая рассчитывает разве что на везение и блокировку в последний момент.

Неоднократно «Зенит» от голевых моментов у ворот Крицюка спасала либо нерасторопность кого-то из лондонцев, либо отчаянная игра в подкате или броске в последний момент от защитника. При этом высоко встречать лондонцев «Зенит» не решался и просто отходил к своей штрафной, садясь максимально глубоко, что не давало никаких иллюзий относительно будущего такой тактики и к чему она приведет. Надеяться на чудо, сидя большую часть времени у своей штрафной и глядя на перепасовки противника, сомнительный выход из положения.

Оптимист: «У „Челси“ почти не было голевых моментов»

При всем своем контроле мяча (62 процента) «Челси» почти не создал реальных голевых моментов. Эта игра не смотрелась так, словно «Зенит» раз за разом «отскакивает», а противник создает шквал голевых ситуаций, в которых мяч огибает штанги, околачивает их, но не идет в сетку. Таких эпизодов практически не было. Что говорит все же о правильном подходе, использованном «Зенитом».

Свой первый удар в створ ворот гостей «Челси» нанес только в начале второго тайма. И всего за матч сделал 11 ударов, попав дважды в створ. Для победителя Лиги чемпионов слишком скромный результат. У «Зенита» те же два попадания в створ, пусть и при шести ударах.

Пессимист: «Петербуржцы должны были использовать свои редкие шансы»

Но предыдущий аргумент можно обернуть и против «Зенита». Петербуржцы прекрасно знали, в каком положении находятся, насколько их шансы невысоко оцениваются. Плюс использовали тактику глубокой осады с редкими вылазками. В такой обстановке каждый шанс – на вес золота. Но что мы имеем? Азмун губит потенциальный выход один на один, Вендел и Ракицкий наносят обводящие удары слишком слабо, а Дзюба в упор бьет в грудь Менди и не попадает в створ.

Если уж «Зенит» и хочет говорить о достойном сопротивлении «Челси», то такие моменты следует использовать. А потом уже можно было бы смотреть на то, как лондонцы включают вторую передачу и включают ли они ее вообще. Но «Зенит» не использует свои шикарные моменты, после чего нельзя говорить о достойном сопротивлении. Это лишь значит, что ты классом ниже и классом ниже сыграл в атаке.

Оптимист: «С такой игрой можно зацепиться за очки дома»

Опасные моменты, ловкие контратаки, минимальное поражение от сильнейшего клуба Европы, который почти не создал ничего у твоих ворот. Кажется, что это неплохая заявка на более-менее уверенное выступление в группе Лиги чемпионов от «Зенита».

Если еще добавить сюда чуть больше везения и домашние трибуны, то можно предположить, что в Санкт-Петербурге «Челси» и одолеть получится. В Лондоне же «синие» не впечатлили, а «Зенит» большую часть матча отзащищался с хорошей концентрацией и цепкостью, бегал в контратаку увереннее.

Пессимист: «Команда Семака упустила редкий шанс взять очки»

Возвращаемся к первому витку «спора»: «Челси» играл ровно так, чтобы просто победить. Если в Санкт-Петербурге уровень сопротивления «Зенита» будет выше, то и «синие» заиграют мощнее. В Лондоне у команды Семака был один шанс: отбиваться до последнего, забить что-то в самом конце, а потом стеной встать у ворот и дожидаться финального свистка.

Кстати, план почти сработал, но идеальная подача Аспиликуэты на идеально сыгравшего головой Лукаку все испортили. Этот матч не дает никаких гарантий и ничего не обещает «Зениту» в будущем в данной Лиге чемпионов. Он лишь говорит о том, что у петербуржцев был кое-какой шанс зацепить очко, но шансы в других матчах, несмотря на какой-то там оптимистичный счет поражения (можно ли это вообще использовать вместе?), от этого выше не становятся.