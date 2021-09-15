Николич: «У „Локомотива“ группа в Лиге Европы уровня Лиги чемпионов»...

Главный тренер «Локомотива» порассуждал о группе в Лиге Европы, в которой москвичи будут противостоять «Марселю», «Лацио» и «Галатасараю».

Мы хорошо начали сезон, у нас еще нет поражений, команда находится в хорошей футбольной форме. Но чемпионат России и еврокубки — разные истории. У нас группа Лиги Европы очень качественная и интересная, самая качественная группа в Лиге Европы, уровня Лиги чемпионов.

Кто внимательно следит за футболом, могли видеть, что наши соперники качественно усилились, в том числе тренерские штабы. Тот же «Марсель» на данный момент собрал очень качественную команду.

Мы сможем показывать себя с лучшей стороны. Ребята на поле будут полностью отдаваться, на сто процентов. Они будут демонстрировать дерзость и уверенность.