Главный тренер «Локомотива» Марко Николич порассуждал о группе в Лиге Европы, в которой москвичи будут противостоять «Марселю», «Лацио» и «Галатасараю».
Мы хорошо начали сезон, у нас еще нет поражений, команда находится в хорошей футбольной форме. Но чемпионат России и еврокубки — разные истории. У нас группа Лиги Европы очень качественная и интересная, самая качественная группа в Лиге Европы, уровня Лиги чемпионов.
Кто внимательно следит за футболом, могли видеть, что наши соперники качественно усилились, в том числе тренерские штабы. Тот же «Марсель» на данный момент собрал очень качественную команду.
Мы сможем показывать себя с лучшей стороны. Ребята на поле будут полностью отдаваться, на сто процентов. Они будут демонстрировать дерзость и уверенность.
Ранее стало известно, какое количество зрителей сможет посетить встречу «Локо» и «Марселя». Матч пройдет 16 сентября. Начало – в 19:45 мск.
Николич: «У „Локомотива“ группа в Лиге Европы уровня Лиги чемпионов»...
- А у "Зенита" группа в Лиге Чемпионов уровня Лиги Конференций, что ли?
Николич: «У „Локомотива“ группа в Лиге Европы уровня Лиги чемпионов»...
- А у "Зенита" группа в Лиге Чемпионов уровня Лиги Конференций, что ли?
Локо в последние годы уже доказывал, что с грандами может биться на равных, но где то удачи нахватало, может даже опыта, но сейчас команды под ЛЧ, но не гранды. Так, вот вам шанс доказать, что можем...
Никаких прогнозов, только пожелания, а там как будет... Локо вперёд!!!
Локо в последние годы уже доказывал, что с грандами может биться на равных, но где то удачи нахватало, может даже опыта, но сейчас команды под ЛЧ, но не гранды. Так, вот вам шанс доказать, что можем...
Никаких прогнозов, только пожелания, а там как будет... Локо вперёд!!!