ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Николич: «У „Локомотива“ группа в Лиге Европы уровня Лиги чемпионов»

15 сентября 2021, 18:49

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич порассуждал о группе в Лиге Европы, в которой москвичи будут противостоять «Марселю», «Лацио» и «Галатасараю».

Мы хорошо начали сезон, у нас еще нет поражений, команда находится в хорошей футбольной форме. Но чемпионат России и еврокубки — разные истории. У нас группа Лиги Европы очень качественная и интересная, самая качественная группа в Лиге Европы, уровня Лиги чемпионов.

Кто внимательно следит за футболом, могли видеть, что наши соперники качественно усилились, в том числе тренерские штабы. Тот же «Марсель» на данный момент собрал очень качественную команду.

Мы сможем показывать себя с лучшей стороны. Ребята на поле будут полностью отдаваться, на сто процентов. Они будут демонстрировать дерзость и уверенность.

Ранее стало известно, какое количество зрителей сможет посетить встречу «Локо» и «Марселя». Матч пройдет 16 сентября. Начало – в 19:45 мск.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии15
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии15
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
16 сентября в 02:20
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 02:18
Да, группа сильная. Но играть можно со всеми. Главное не сдаваться до игры.
амурец
амурец
16 сентября в 02:16
команды конечно не слабые, но играть с ними можно, да и всем тут которые уже завыли по части Локо, посмотрите как играют ваши команды
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
15 сентября в 22:53
Если бы группа была уровня ЛЧ, играли бы в ЛЧ, а не в ЛЕ.
виктор бочарников
виктор бочарников
15 сентября в 21:29
Уровень рпл неумолимо падает, скоро ЛЕ будет для нас космосом.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 сентября в 21:24
Будто заранее оправдывается
pomor45
pomor45
15 сентября в 20:06, ред.
Жалуется мужик, чуть не плачет. У всех команды качественные, а у него невесть что.
Хиромант
Хиромант
15 сентября в 19:44
- Да... Ещё ни разу ни с кем не сыграли - а уже на попятную...

Николич: «У „Локомотива“ группа в Лиге Европы уровня Лиги чемпионов»...

- А у "Зенита" группа в Лиге Чемпионов уровня Лиги Конференций, что ли?
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 сентября в 19:44
Ее нет от слова совсем
ДАША Д
ДАША Д
15 сентября в 19:43
Похоже Локо ничего не светит.
pele1981
pele1981 ответ zooveterinar (раскрыть)
15 сентября в 19:41
Ох, как бы больше одного не получили!
zooveterinar
zooveterinar
15 сентября в 19:29
Хватит ныть уже,достали 63ногие нина что не способны!! Хоть эти-то в ничью сыграют!!! В ничью!!!!!!!Хотя бы!!!!! Совесть имейте!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 19:28
Хочется посмотреть на единственную российскую команду достойную еврокубков.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 сентября в 19:28
4 раза слово "Качественный"
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1bear (раскрыть)
15 сентября в 19:27, ред.
    shlomo2
    shlomo2
    15 сентября в 19:22
    А слабо выиграть ???!!!!
    1bear
    1bear
    15 сентября в 19:22
    ...хотелось пожелать удачи Локо,но реально понимаю,что будет очень сложно...
    Futurista
    Futurista
    15 сентября в 19:20
    Наверное со Спартаком хочет поменяться))...для наших команд любая группа в ЛЕ уровня ЛЧ...
    Байкал-38
    Байкал-38
    15 сентября в 19:13
    Локо удачи и победы!!!
    Локо в последние годы уже доказывал, что с грандами может биться на равных, но где то удачи нахватало, может даже опыта, но сейчас команды под ЛЧ, но не гранды. Так, вот вам шанс доказать, что можем...
    Никаких прогнозов, только пожелания, а там как будет... Локо вперёд!!!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    15 сентября в 19:12
    Из российских клубов, у Локомотива больше шансов на успех в этом году. Четыре льва в одной "клетке" - иногда побеждает опытный, иногда побеждает молодой.
    протон
    протон
    15 сентября в 19:06
    А вы представьте что в лиге Чемпионов играете . С таким же желанием бегайте как там .
    Cat01
    Cat01
    15 сентября в 19:00
    Состав хороший надо играть
    Ironigor
    Ironigor
    15 сентября в 18:57
    Очень ровная группа, где можно как раз и набирать очки за счёт потери очков соперников.
    David Young
    David Young
    15 сентября в 18:56
    Скорее сильная по меркам Лиги Европы и очень сильная по меркам РПЛ группа.
    hаrut
    hаrut
    15 сентября в 18:55
    Пожелаю удачи!
    beefs
    beefs
    15 сентября в 18:53
    Хочеться верить, удачи ребята...
    Любoмир
    Любoмир
    15 сентября в 18:52
    Нечего плакаться нужно играть и выигрывать...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100