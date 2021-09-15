Радимов: «Мне искренне жаль людей, которые болеют за „Спартак“»

Главный тренер «Зенита-2» в твиттере отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии» со счётом 0:1.

Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать! Но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного мяса чемпионат менее интересен! Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас!