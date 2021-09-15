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Радимов: «Мне искренне жаль людей, которые болеют за „Спартак“»

15 сентября 2021, 20:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в твиттере отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии» со счётом 0:1.

Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать! Но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного мяса чемпионат менее интересен! Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас!

«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.

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Все комментарии
Эджуке
Эджуке
16 сентября в 13:24
Жалко? Нет. За их отношение к другим клубам
альсато
альсато
16 сентября в 11:21
ВСЕ, что происходит в Спартаке, со Спартаком и вокруг Спартака-виновен только ОДИН человек!.....СКАЖИТЕ КАК ЕГО ЗОВУТ?
Прокурор_Тайги
Прокурор_Тайги
15 сентября в 22:26
"Чтобы не пришлось торсиде плакать -
Крепче за заремку держись, федун!"
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
15 сентября в 22:20
да нормально, в паре с другим мастером Зобниным, идеальная связка косячников, настоящий спартаковский стиль
juvenale
juvenale
15 сентября в 21:59, ред.
да за 20 лет был только один просвет,при Каррере
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 21:51
Всё нормально,надо ещё немного потерпеть! 😜
ABir
ABir
15 сентября в 21:22
В последнее время Спартак действительно редко радует своих поклонников. Но Радимову не понять, что значит не смотря не на что болеть за любимую команду и свою сборную. Такие, как Радимов болеют только за ₽
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
15 сентября в 21:21
Хуже 0 очков за матч не бывает, поэтому разницы не вижу.
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 сентября в 21:19
Что из двух по Вашему мнению хуже?
KoLyaNN
KoLyaNN
15 сентября в 21:18
Я болельщик Спартака... Ка же мне плохо от игры моей команды, от того что с ней происходит... Моё терпение до сих пор не лопнуло только потому, что мой дедушка болел за краснобелых, для меня это важно. Поэтому я до сих пор, скрепя сердцем, со Спартаком. Когда же это всё закончится?
ЮЗИК
ЮЗИК
15 сентября в 21:14
Буланов пусть себя пожалеет
25процентный клоун
25процентный клоун
15 сентября в 21:12
Радимов почувствовал разницу между 0-1 Челси и 0- 1 легии.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
15 сентября в 21:10
Нанесли множество ударов по воротам, но большинство мимо цели или было заблокированы, игроки даже не пытались улучшить позицию для удара, просто лупили при удобном случае. Тренерская мысль не работала. Рассказов в защите просто ужасен. Вполне зашел бы второй гол, но вне игры, а в принципе второй гол заслужили. Попадание в перекладину игры не делает, по сути ничего больше и не придумали. Учитывая разность в стоимости составов в несколько раз - ужасная игра с плохим исходом. Причем чувствовалась, что состояние "Легии" далеко от идеального, но даже это не помогло.
протон
протон
15 сентября в 20:39
СМЕЯЛИСЬ НА ЧЕЛСИ,А В ИТОГЕ ВЫНЕС КАСТРАТИЙ
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 20:39
За "Спартак" болеют многие,
всей душою и до дна,
но потуги все-убогие
у семейства Федуна.
за
за
15 сентября в 20:34
для Радимова процитирую классика:
Аксинья
Аксинья
15 сентября в 20:30
А по мне не Спартак или Зенит жалко - за Державу обидно
shlomo
shlomo
15 сентября в 20:28
Ну что сказать..... а я просто сочувствую болелам Спартака.... команда и тренер (это пусть останется пока вопросом)...а Спартак губит та атмосфера, что твориться в клубе.... непонятные увольнения и непонятные изыскания (некоторых влиятельных лиц) сделали свое губительное дело.... да сражение проиграно, НО я всеми фибрами желаю Спартаку выиграть ВОЙНУ....и сражений будет еще много.... давайте приходите в себя и покажите , что красно-белый не пустое слово.....
SHMEL258
SHMEL258
15 сентября в 20:27
Хорошо сказал.
iron_cam
iron_cam
15 сентября в 20:26
    112910415
    112910415
    15 сентября в 20:22
    болеть-то мы и дальше будем
    но пока противно
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    15 сентября в 20:21
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 сентября в 20:20
    Похоже руководству клуба удалось создать персональный специализированного пользования круг ада для свои болельщиков:
    phantom-k
    phantom-k
    15 сентября в 20:12
    Капитан очевидность… все всё знают, толку то??? Если в клубе ни черта не выстроено, если нет системы, если Рассказов на данный момент - лучшая кандидатура на позицию третьего ЦЗ, а нам везут Кофрие… откуда чего ждать то тогда
    memphis
    memphis
    15 сентября в 20:12
    Радимов протрезвел и сказал по делу?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 20:11
    А мне не жаль, это судьба!
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