ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Ещенко: «„Легия“ сегодня не особо хотела выигрывать. Уровни совсем разные»

15 сентября 2021, 20:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от «Легии» со счётом 0:1.

Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всё время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надёжнее в защите играть. Про сборы это всё слухи. У Гатагова спросите, я ему лично говорил, что сборы были одни из самых тяжёлых.

Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные.

«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии16
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии15
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 00:31
Жаль Легию. Выигрывать не хотели, но так получилось...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
15 сентября в 22:45
Не хотели выиграть, но выиграли нехотя. В чем то Ещенко и прав, разные уровни, Легия на голову выше раз пришлось победить без желания
протон
протон
15 сентября в 21:03
Отлично играли. Особенно Ломовицкий.
протон
протон
15 сентября в 21:02
Сборы в Ессентуках проводите или в Крыму, смысла нет за рубеж ездить
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
15 сентября в 20:47
Она шутила, прыгала, смеялась…
Потом ушла, а ОЩУЩЕНИЕ осталось.
Вот так и игра Спартака была, а в итоге осталось то, что получилось. Остальное разговоры как говорят "в пользу бедных и больных".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 112910415 (раскрыть)
15 сентября в 20:46
Смотря кому плохо, полякам например хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 20:45
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 сентября в 20:43
    Уровни может и разные , но победила Легия, а значит она уровнем повыше.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 20:43
    Ещенко прав, Легия хотела унести ничью но при случае использовать шанс вот они и использовали, ох горе спартак.
    Байкал-38
    Байкал-38
    15 сентября в 20:42
    Андрюха такими словами ещё больше опускает... на землю Спартак!
    Как можно было проиграть команде, которая особо и не хотела выигрывать? Это какой надо быть беспомощной командой, что бы допустить такое?
    Тут дальше комментарии бесполезны, Ещенко красиво сказал и правду!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 сентября в 20:37
    Ты чего несёшь,выиграла против воли??? Кто вы тогда,убогие,исходя из сказанного? Что стоит ваше умение,хотение и прочие достоинства,якобы присутствующие в команде???
    112910415
    112910415
    15 сентября в 20:30
    плохо
    очень плохо
    makkie
    makkie
    15 сентября в 20:27
    Спартак не наиграл на поражение, но счёт на табло!
    Нельзя при такой игре Ларссона, Мозеса, Соболева, Ломовицкого и Бакаева рассчитывать на командные результаты.
    Половина состава ваньку валяет, половина играет.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    15 сентября в 20:25
    Ну пропустили и все.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100