Ещенко: «„Легия“ сегодня не особо хотела выигрывать. Уровни совсем разные»

Защитник «Спартака» поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от «Легии» со счётом 0:1.

Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всё время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надёжнее в защите играть. Про сборы это всё слухи. У Гатагова спросите, я ему лично говорил, что сборы были одни из самых тяжёлых.

Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные.

