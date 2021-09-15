Ещенко: «„Легия“ сегодня не особо хотела выигрывать. Уровни совсем разные»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от «Легии» со счётом 0:1.
Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всё время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надёжнее в защите играть. Про сборы это всё слухи. У Гатагова спросите, я ему лично говорил, что сборы были одни из самых тяжёлых.
Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные.
«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.
Потом ушла, а ОЩУЩЕНИЕ осталось.
Вот так и игра Спартака была, а в итоге осталось то, что получилось. Остальное разговоры как говорят "в пользу бедных и больных".
Потом ушла, а ОЩУЩЕНИЕ осталось.
Вот так и игра Спартака была, а в итоге осталось то, что получилось. Остальное разговоры как говорят "в пользу бедных и больных".
Как можно было проиграть команде, которая особо и не хотела выигрывать? Это какой надо быть беспомощной командой, что бы допустить такое?
Тут дальше комментарии бесполезны, Ещенко красиво сказал и правду!!!
Как можно было проиграть команде, которая особо и не хотела выигрывать? Это какой надо быть беспомощной командой, что бы допустить такое?
Тут дальше комментарии бесполезны, Ещенко красиво сказал и правду!!!
очень плохо
очень плохо
Нельзя при такой игре Ларссона, Мозеса, Соболева, Ломовицкого и Бакаева рассчитывать на командные результаты.
Половина состава ваньку валяет, половина играет.
Нельзя при такой игре Ларссона, Мозеса, Соболева, Ломовицкого и Бакаева рассчитывать на командные результаты.
Половина состава ваньку валяет, половина играет.