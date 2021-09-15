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Кучаев: «Пока тяжело оценивать прогресс ЦСКА под руководством Березуцкого»

15 сентября 2021, 17:30

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев порассуждал о старте ЦСКА в сезоне РПЛ под началом нового главного тренера Алексея Березуцкого.

Пока тяжело оценивать прогресс команды под руководством Алексея Владимировича. От нас совсем недавно ушли несколько футболистов, которые были игроками основы и ближайшей обоймы. Еще слишком небольшой отрезок прошел, чтобы говорить что-то конкретное.

После ухода ряда игроков немного поменялось атмосфера. Это влияет на тонус команды на поле. Не могу выделить конкретного игрока, после ухода которого что-то сильно изменилось, скорее, все в комплексе.

По поводу интереса «Рубина» ко мне, я слышал эти новости, но до какой-то конкретики дело не дошло. У меня переговоров не было.

Доволен ли я стартом сезона? Ну слушайте, ответ простой: как можно быть довольным стартом чемпионата, если твоя команда идет не на 1-2 месте?

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
15 сентября в 22:59
4 поста, а зачисления 50 очков нет..
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 сентября в 20:25
Всей команде нужно с двойным упорством браться за дело, перестать ныть, оглядываться на других и играть .
dadrail
dadrail
15 сентября в 18:58
Посмотрим после первой части....
Вoлхв
Вoлхв
15 сентября в 18:46
ну да...оценим, когда будет поздно...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 сентября в 18:23
Кто такой Кучаев?
drug01
drug01
15 сентября в 17:57
Надо терпеть время покажет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 17:43
С таким соством добиться чего то положительного крайне сложно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 17:42
Я пока не вижу не игры не прогресса!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 сентября в 17:40
О каком прогрессе речь??? Прогресс , пусть не глобальный, а небольшой был при Оличе. Команда побежала, перестала проваливать концовки, стали играть в минимум касаний. Сейчас же все это куда то исчезло , и когда появится вновь - одному богу известно.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
15 сентября в 17:35
Зачем спрашивать такое
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 17:34
Смешно требовать от действующего игрока мнения о прогрессе(регрессе) команды при смене тренера. Кто и где готовит этих "журналЫстов"???
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 сентября в 17:33
Тяжело искать черную кошку в темной комнате, оценивать прогресс ЦСКА под руководством Березуцкого ... особенно если ни кошки ни прогресса там нет.
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