Кучаев: «Пока тяжело оценивать прогресс ЦСКА под руководством Березуцкого»

Полузащитник ЦСКА порассуждал о старте ЦСКА в сезоне РПЛ под началом нового главного тренера .

Пока тяжело оценивать прогресс команды под руководством Алексея Владимировича. От нас совсем недавно ушли несколько футболистов, которые были игроками основы и ближайшей обоймы. Еще слишком небольшой отрезок прошел, чтобы говорить что-то конкретное.

После ухода ряда игроков немного поменялось атмосфера. Это влияет на тонус команды на поле. Не могу выделить конкретного игрока, после ухода которого что-то сильно изменилось, скорее, все в комплексе.

По поводу интереса «Рубина» ко мне, я слышал эти новости, но до какой-то конкретики дело не дошло. У меня переговоров не было.

Доволен ли я стартом сезона? Ну слушайте, ответ простой: как можно быть довольным стартом чемпионата, если твоя команда идет не на 1-2 месте?