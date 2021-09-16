Левандовски и Беллингхэм – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов вошли четыре футболиста:
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче с «Барселоной» (3:0).
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Бешикташем» (2:1).
Форвард «Аякса» Себастьен Аллер забил 4 гола в матче со «Спортингом» (5:1).
Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку сделал хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:6).