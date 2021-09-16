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Левандовски и Беллингхэм – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

16 сентября 2021, 08:29

УЕФА объявил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов вошли четыре футболиста:

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче с «Барселоной» (3:0).

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Бешикташем» (2:1).

Форвард «Аякса» Себастьен Аллер забил 4 гола в матче со «Спортингом» (5:1).

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку сделал хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:6).

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
16 сентября в 18:26
Учитывая успехи Баварии , Левандовски получит свое !
pele1981
pele1981
16 сентября в 13:57
Определенно футболист Аякса!
3s862wpsv777
3s862wpsv777
16 сентября в 10:39
Лева лучший без вариантов
swed27
swed27
16 сентября в 10:22
Все постарались на славу
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 09:38
Молодцы ребятушки !!!
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 09:07
Тут кто кому больше нравится, а так оба хороши.
sihafazatron
sihafazatron
16 сентября в 08:43
Однозначно Аллер!
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 08:42
Все кандидаты достойны на звание игрока недели в ЛЧ, но хет-трик в ворота МС на его поле более значимое достижение.
shlomo2
shlomo2
16 сентября в 08:37
Думаю, что Роберт будет лучший!
shlomo
shlomo
16 сентября в 08:35
Роберт красавчик!!!!...удачи тебе!
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