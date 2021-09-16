«Шериф» продлил рекордную беспроигрышную серию в еврокубках

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16 сентября 2021, 08:55

«Шериф» обыграл донецкий «Шахтёр» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Тираспольский клуб продлил свою беспроигрышную серию в еврокубках до 10 матчей. 9 игр приходятся на текущий сезон. «Шериф» одержал победу в 7 встречах и 3 раза сыграл вничью. Это лучшая серия без поражений в истории молдавского клуба. За эти 10 матчей «Шериф» пропустил всего лишь 3 гола.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Шериф» проведёт 28 сентября в Мадриде против «Реала».

Ранее «Шериф» установил уникальный рекорд, пробившись в групповой раунд турнира через квалификацию.