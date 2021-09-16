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«Шериф» продлил рекордную беспроигрышную серию в еврокубках

16 сентября 2021, 08:55
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)2 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

«Шериф» обыграл донецкий «Шахтёр» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Тираспольский клуб продлил свою беспроигрышную серию в еврокубках до 10 матчей. 9 игр приходятся на текущий сезон. «Шериф» одержал победу в 7 встречах и 3 раза сыграл вничью. Это лучшая серия без поражений в истории молдавского клуба. За эти 10 матчей «Шериф» пропустил всего лишь 3 гола.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Шериф» проведёт 28 сентября в Мадриде против «Реала».

Ранее «Шериф» установил уникальный рекорд, пробившись в групповой раунд турнира через квалификацию.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
16 сентября в 16:23
    альсато
    альсато
    16 сентября в 11:43
    СМЕЛОСТЬ-города БЕРЕТ!
    Конь 666
    Конь 666
    16 сентября в 11:21
    Молодцы! Удачи с Реалом!
    Чист
    Чист
    16 сентября в 11:14
    да Матч тв надо показать игру с Реалом - интересно будет посмотреть
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    16 сентября в 11:09
    Вот удивили,так удивили!
    112910415
    112910415
    16 сентября в 10:49
    удивительные красавцы
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    16 сентября в 10:23
    На драйве Шериф прошел четыре отборочных раунда без единого поражения, хотя среди соперников были и закаленная в таких боях Црвена Звезда, и загребское Динамо, которое весной заставило Жозе Моуринью прийти в раздевалку с персональными поздравлениями, а в четвертьфинале Лиги Европы дало бой будущем триумфатору Вильярреалу.
    Кажется, дебютанты группового раунда совершенно не боялись «Шахтера», а во всех предматчевых комментариях звучала фраза — «Мечты сбываются». Привет Дирку Кёйту. Молодцы все - тренер, игроки. Командная вера и победа!!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 сентября в 09:41
    В прошлом сезоне в еврокубковой компании (по групповому турниру) у нас была одна победа на все клубы. "Краснодар" обыграл солидно сдавший "Ренн" со счетом 1:0 на своем поле. "Шериф" уже догнал нас по количеству побед по сравнению с прошлым сезоном и обошел в этом. Причем стоимость составов наших безвольных коллективов и молдавского чемпиона несопоставима.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 сентября в 09:35
    Молдаване скоро наших обойдут в таблице коэффициентов...
    sv_1969
    sv_1969
    16 сентября в 09:35
    Команда открытие несомненно!
    Аксинья
    Аксинья
    16 сентября в 09:33
    Даёшь "ушастого" в Приднестровье!!!
    1bear
    1bear
    16 сентября в 09:31
    ай да Шериф ! Нашим клубам есть у кого брать пример )))))))))))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 сентября в 09:18
    Вот уже и молдоване нас обходят по всем статьям.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    16 сентября в 09:11
    Шериф с победой!
    ДСА
    ДСА
    16 сентября в 09:06
    Шериф - настоящая сенсация этой Лиги Чемпионов.
    VeniaminS
    VeniaminS
    16 сентября в 09:05
    Реал дрожи к вам едет Шериф!!!
    mihaluch
    mihaluch
    16 сентября в 09:01
    Наши клубы берите пример с Шерифа.
    shlomo2
    shlomo2
    16 сентября в 09:00
    Молодцы!!! ....хорошая была игра!
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    16 сентября в 09:00
    RBA, sv_1969 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 49. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
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