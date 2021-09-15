Гвардиола проводит 300-й матч у руля «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» встречается с «РБ Лейпциг» (0:0, первый тайм) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы этот матч стал 300-м во главе манчестерской команды. В его активе 218 побед в 299 матчах у руля «горожан».
Помимо этого, сегодняшний матч стал 750-м в тренерской карьере Гвардиолы. В 546 из них он брал 3 очка.
Ранее появилась информация о решении Гвардиолы касательно своей дальнейшей карьеры.
...сегодня МС играет по схеме: "вы забьёте,сколько сможете,а мы - сколько захотим"
...сегодня МС играет по схеме: "вы забьёте,сколько сможете,а мы - сколько захотим"