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Гвардиола проводит 300-й матч у руля «Манчестер Сити»

15 сентября 2021, 22:07
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Манчестер Сити» встречается с «РБ Лейпциг» (0:0, первый тайм) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы этот матч стал 300-м во главе манчестерской команды. В его активе 218 побед в 299 матчах у руля «горожан».

Помимо этого, сегодняшний матч стал 750-м в тренерской карьере Гвардиолы. В 546 из них он брал 3 очка.

Ранее появилась информация о решении Гвардиолы касательно своей дальнейшей карьеры.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
16 сентября в 05:01
Юбилей очень удался.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 03:45
Главное то, что он побеждает чаще
1bear
1bear
15 сентября в 23:41
Выдающееся достижение !!
...сегодня МС играет по схеме: "вы забьёте,сколько сможете,а мы - сколько захотим"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 23:03
Хосеп топище!
Санёк Киселёв
Санёк Киселёв
15 сентября в 22:44
    beefs
    beefs
    15 сентября в 22:39
    Прекрасные достижения, удачи в дальнейшей деятельности...
    drug01
    drug01
    15 сентября в 22:30
    Желаем только удачи!
    протон
    протон
    15 сентября в 22:08
    Что-что, но 73% побед на дистанции - это космос
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