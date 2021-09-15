Гвардиола проводит 300-й матч у руля «Манчестер Сити»

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15 сентября 2021, 22:07

«Манчестер Сити» встречается с «РБ Лейпциг» (0:0, первый тайм) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для главного тренера «Сити» этот матч стал 300-м во главе манчестерской команды. В его активе 218 побед в 299 матчах у руля «горожан».

Помимо этого, сегодняшний матч стал 750-м в тренерской карьере Гвардиолы. В 546 из них он брал 3 очка.

Ранее появилась информация о решении Гвардиолы касательно своей дальнейшей карьеры.