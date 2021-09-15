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Холанд забил в 6-м матче подряд. У него 66 голов в 66 матчах за «Боруссию»

15 сентября 2021, 22:49
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил гол в матче против «Бешикташа» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Этот гол стал 66-м для норвежского форварда за 66 матчей в составе «Боруссии» во всех турнирах.

21-летний Холанд забил в 6-м матче подряд с учетом выступлений за сборную Норвегии и клуб. В этом сезоне за 10 игр во всех турнирах у Холанда 14 забитых мячей.

В этом же матче Холанд побил рекорд Руда ван Нистелроя в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
16 сентября в 11:23
За ним будущее!
milanetto9
milanetto9
16 сентября в 09:23
Интересно где он окажется следующим летом.
R.Carlos.
R.Carlos.
16 сентября в 08:35
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    16 сентября в 05:54
    Отличный показатель.
    Gahi
    Gahi
    16 сентября в 05:13
    Страшно за Холанда после таких цифр 66 и 66 а всё вместе 6666. Удачи
    zooveterinar
    zooveterinar
    16 сентября в 02:47
    Сто процентная забиваемость!!!!
    mihaluch
    mihaluch
    16 сентября в 02:39
    Что же Холанд есть Холанд.
    Rattlehead
    Rattlehead
    16 сентября в 01:58, ред.
    Машина
    Барeт Гейл
    Барeт Гейл
    16 сентября в 01:06
    Продал душу дьяволу.
    karnager
    karnager
    15 сентября в 23:07
    Не даст Лёве расслабится)
    Ironigor
    Ironigor
    15 сентября в 23:05
    Ай да Холанд, ай да с...н сын !!!
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    15 сентября в 23:02
    Слишком много шестёрок.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    15 сентября в 22:58
    Как же легко с картинками, картинка есть - ума не надо...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    15 сентября в 22:56
    Это просто сумасшедшая статистика!)
    Я не помню, чтобы в таком возрасте кто то имел такие же показатели..
    Если продолжит в том же духе, побьет все рекорды.
    протон
    протон
    15 сентября в 22:51
    Дьявольские цифры, впрочем, как и сам Холанд дьявол.
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