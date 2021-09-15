Холанд забил в 6-м матче подряд. У него 66 голов в 66 матчах за «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил гол в матче против «Бешикташа» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Этот гол стал 66-м для норвежского форварда за 66 матчей в составе «Боруссии» во всех турнирах.
21-летний Холанд забил в 6-м матче подряд с учетом выступлений за сборную Норвегии и клуб. В этом сезоне за 10 игр во всех турнирах у Холанда 14 забитых мячей.
В этом же матче Холанд побил рекорд Руда ван Нистелроя в Лиге чемпионов.
Черной завистью брыззззжжа
Черной завистью брыззззжжа
Я не помню, чтобы в таком возрасте кто то имел такие же показатели..
Если продолжит в том же духе, побьет все рекорды.
Я не помню, чтобы в таком возрасте кто то имел такие же показатели..
Если продолжит в том же духе, побьет все рекорды.