Холанд забил в 6-м матче подряд. У него 66 голов в 66 матчах за «Боруссию»

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15 сентября 2021, 22:49

Нападающий дортмундской «Боруссии» забил гол в матче против «Бешикташа» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Этот гол стал 66-м для норвежского форварда за 66 матчей в составе «Боруссии» во всех турнирах.

21-летний Холанд забил в 6-м матче подряд с учетом выступлений за сборную Норвегии и клуб. В этом сезоне за 10 игр во всех турнирах у Холанда 14 забитых мячей.

В этом же матче Холанд побил рекорд Руда ван Нистелроя в Лиге чемпионов.