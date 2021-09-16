Грилиш повторил достижение Руни среди английских игроков в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш забил гол и сделал голевую передачу в матче против «РБ Лейпциг» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (6:3).
25-летний хавбек стал вторым игроком из Англии в истории, оформившим гол+ассист в дебютном матче в рамках ЛЧ.
До сегодняшнего дня это удавалось лишь нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, который сделал 3+1 в матче против «Фенербахче» в 2004 году (6:2).
Матч с «Лейпцигом» стал знаковым и для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Гол и голевой пас не совсем повторение хет-трика и голевого паса
Гол и голевой пас не совсем повторение хет-трика и голевого паса