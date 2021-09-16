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Грилиш повторил достижение Руни среди английских игроков в Лиге чемпионов

16 сентября 2021, 00:16
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш забил гол и сделал голевую передачу в матче против «РБ Лейпциг» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (6:3).

25-летний хавбек стал вторым игроком из Англии в истории, оформившим гол+ассист в дебютном матче в рамках ЛЧ.

До сегодняшнего дня это удавалось лишь нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, который сделал 3+1 в матче против «Фенербахче» в 2004 году (6:2).

Матч с «Лейпцигом» стал знаковым и для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre
16 сентября в 08:24
Не очень повторил, конечно )
Гол и голевой пас не совсем повторение хет-трика и голевого паса
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 08:08
Мои поздравления.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 08:07
Грилиш красава,так держать!
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 08:05
Просто мало хороших игроков у англичан, потому и рекорды такие скудные.
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 07:42
Высосанный из пальца рекорд.
sv_1969
sv_1969
16 сентября в 07:25
Молодец парень
Cat01
Cat01
16 сентября в 06:51
Хороший результат
beefs
beefs
16 сентября в 06:48
С чем его и поздравляем...
ЮЗИК
ЮЗИК
16 сентября в 06:37
Хороший новичок у Сити
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 сентября в 05:24
Сейчас много хороших игроков
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 04:26
Главное - это то, что команда выиграла, остальное уже потом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 сентября в 03:58
Стисты разгулялись в подсчетах.
swed27
swed27
16 сентября в 03:56
Очень хороший почин Поздравляю
1bear
1bear
16 сентября в 01:05
Грилиш на этом не остановится...
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 00:54
Сегодня он был один из лучших.
протон
протон
16 сентября в 00:24
После различных новостей о пьяных выходках Грилиша думал, что ему не суждено быть топом, и его максимум- статус местячковой легенды Астон Виллы. Но взялся за ум, молодец. Зрелищный и качественный игрок. Из той породы футболистов, которые могут решать исход матчей и тащить в одиночку.
Gahi
Gahi
16 сентября в 00:24
Молодец, хорошо смотрелся в новой команде, также нужно продолжать показывать достойную игру. Удачи
allemz
allemz
16 сентября в 00:21
Грилиш лучший сегодня, подарил болельщикам красивый гол на индивидуалке, давно МС так не забивал!)
sihafazatron
sihafazatron
16 сентября в 00:19
Хорош парень!) дальше больше!))
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