Дортмундская «Боруссия» нашла потенциальную замену Холанду

«Боруссия» из Дортмунда, похоже, с каждым днём всё меньше верит в будущее Эрлинга Холанда в футболке «шмелей». Клуб уже нашёл игрока, которого могут подписать на место норвежца, побившего очередной рекорд. В случае продажи Холанда, немцы купят следующим летом нападающего Маркуса Тюрама из «Боруссии» Менхенгладбах. «Жеребцы» хотят выручить с продажи футболиста 35 млн евро.
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