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Дортмундская «Боруссия» нашла потенциальную замену Холанду

16 сентября 2021, 11:33

«Боруссия» из Дортмунда, похоже, с каждым днём всё меньше верит в будущее Эрлинга Холанда в футболке «шмелей». Клуб уже нашёл игрока, которого могут подписать на место норвежца, побившего очередной рекорд. В случае продажи Холанда, немцы купят следующим летом нападающего Маркуса Тюрама из «Боруссии» Менхенгладбах. «Жеребцы» хотят выручить с продажи футболиста 35 млн евро.

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Все комментарии
47rte27765wm
47rte27765wm
16 сентября в 14:13
Ни фига не канает такая замена
shlifen
shlifen
16 сентября в 13:45
Дортмунд выкупит Исака, и поднимет его ещё на уровень выше. Не вижу чем Тюрам лучше шведа при схожей цене. Хотя в любом случае - есть у Дортмунда "чуйка" на форвардов, а игра команды построена так, что молодые таланты прогрессируют семимильными шагами... В общем, не пропадёт Дортмунд ))
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 13:07
Надо продавать пока цена есть.
1bear
1bear
16 сентября в 12:45
...руководству обеих Боруссий виднее...
Анд-м
Анд-м
16 сентября в 12:37
Холанда заменить будет не возможно, таких просто нет. Тюрам это очень слабая замена
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 12:29
Но лучше Холланда не продавать.
izrafel
izrafel
16 сентября в 12:27
Посмотрим, как все провернут
Владимир 77
Владимир 77
16 сентября в 12:25
Шмели всегда умели и покупать и продавать игроков
A.S.A
A.S.A
16 сентября в 11:54
На мой взгляд "диванного эксперта" Холланда сможет заменить Влахович....по манере игры похожи
shlomo
shlomo
16 сентября в 11:42
Ну тут еще бабка на двое сказала...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 сентября в 11:42
Почему же? После продажи Эрлинга они спокойно выложат эту сумму!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 сентября в 11:39
Это трудно будет сделать...
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