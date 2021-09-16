Дортмундская «Боруссия» нашла потенциальную замену Холанду

1631781218

16 сентября 2021, 11:33

«Боруссия» из Дортмунда, похоже, с каждым днём всё меньше верит в будущее в футболке «шмелей». Клуб уже нашёл игрока, которого могут подписать на место норвежца, побившего очередной рекорд. В случае продажи Холанда, немцы купят следующим летом нападающего из «Боруссии» Менхенгладбах. «Жеребцы» хотят выручить с продажи футболиста 35 млн евро.