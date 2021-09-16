У «Челси» появились два конкурента в борьбе за трансфер Кунде

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16 сентября 2021, 10:56

Защитник «Севильи» может перебраться в АПЛ .

Goal со ссылкой на TMW сообщает, что в трансфере 22-летнего француза заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал», эти клубы присоединились к «Челси» в гонке за трансфер.

Контракт Кунде с «Севильей» истекает летом 2024 года.