У «Челси» появились два конкурента в борьбе за трансфер Кунде

Защитник «Севильи» Жуль Кунде может перебраться в АПЛ.
Goal со ссылкой на TMW сообщает, что в трансфере 22-летнего француза заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал», эти клубы присоединились к «Челси» в гонке за трансфер.
Контракт Кунде с «Севильей» истекает летом 2024 года.
Клубам с севера Лондона конечно Кунде нужнее, только вот Челси сейчас более привлекательный вариант для самого игрока.
Клубам с севера Лондона конечно Кунде нужнее, только вот Челси сейчас более привлекательный вариант для самого игрока.