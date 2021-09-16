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У «Челси» появились два конкурента в борьбе за трансфер Кунде

16 сентября 2021, 10:56

Защитник «Севильи» Жуль Кунде может перебраться в АПЛ.

Goal со ссылкой на TMW сообщает, что в трансфере 22-летнего француза заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал», эти клубы присоединились к «Челси» в гонке за трансфер.

Контракт Кунде с «Севильей» истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
idres
idres
16 сентября в 12:42
Выбор есть куда податься
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 12:14
Дешево его по любому не купить.
A.S.A
A.S.A
16 сентября в 12:02
Сспрашивается, а что им мешало приобрести его в летнее ТО? Зачем нужно ждать еще год?! Уена на него точно не упайдет
Клубам с севера Лондона конечно Кунде нужнее, только вот Челси сейчас более привлекательный вариант для самого игрока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 11:30
Пусть победит Тотенхем!
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 11:05
А никуда он не денится.
dеigandre
dеigandre
16 сентября в 10:58
Как болельщик Арсенала, хочу уточнить- а где конкуренты?
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