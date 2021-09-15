«Ливерпуль» ведёт переговоры с Райолой по поводу Холанда

«Ливерпуль» намерен следующим летом приобрести Эрлинга Холанда. Согласно информации СМИ, англичане уже ведут переговоры с агентом игрока Мино Райолой о его прибытии в «Ливерпуль» на следующий сезон. «Красные» учитывают тот факт, что сумма отступных, прописанная в контракте за норвежского таланта, будущим летом снизится до 75 млн евро.
Игроком также интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».
Холанд по моему мнению гордый парень, и не выберет клуб, который однажды игнорировал его. Может быть и переговоры на самом деле идут сейчас, но агент должен же рассматривать все варианты? Думаю даже в Манчестер Сити не пойдет(Гвардиола намекал что уйдет через 2 года, а еще путь его отца не его путь), кто знает что случится потом? Его агент - его отец, и он выберут стабильный вариант. Но я бы хотел видеть его в Ливерпуле.
Холанд по моему мнению гордый парень, и не выберет клуб, который однажды игнорировал его. Может быть и переговоры на самом деле идут сейчас, но агент должен же рассматривать все варианты? Думаю даже в Манчестер Сити не пойдет(Гвардиола намекал что уйдет через 2 года, а еще путь его отца не его путь), кто знает что случится потом? Его агент - его отец, и он выберут стабильный вариант. Но я бы хотел видеть его в Ливерпуле.