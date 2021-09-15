«Ливерпуль» ведёт переговоры с Райолой по поводу Холанда

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15 сентября 2021, 15:38

«Ливерпуль» намерен следующим летом приобрести . Согласно информации СМИ , англичане уже ведут переговоры с агентом игрока Мино Райолой о его прибытии в «Ливерпуль» на следующий сезон. «Красные» учитывают тот факт, что сумма отступных, прописанная в контракте за норвежского таланта, будущим летом снизится до 75 млн евро.

Игроком также интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».