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«Ливерпуль» ведёт переговоры с Райолой по поводу Холанда

15 сентября 2021, 15:38

«Ливерпуль» намерен следующим летом приобрести Эрлинга Холанда. Согласно информации СМИ, англичане уже ведут переговоры с агентом игрока Мино Райолой о его прибытии в «Ливерпуль» на следующий сезон. «Красные» учитывают тот факт, что сумма отступных, прописанная в контракте за норвежского таланта, будущим летом снизится до 75 млн евро.

Игроком также интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
16 сентября в 09:28
хотел бы увидеть его В МЮ
ДАША Д
ДАША Д
15 сентября в 17:16
С Райолой очень трудно договориться.
Баобаб
Баобаб
15 сентября в 16:51
    Василий 50
    Василий 50
    15 сентября в 16:15
    И тут Райола...
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    15 сентября в 16:13, ред.
    Когда был выбор между Холандом и Минамино - выбрали второго. В «Ред Булл» Зальцбурге они очень хорошо понимали и дополняли друг друга - один забивака, другой может отдавать изящные пасы. Но Клоппу нужен был именно такой игрок как Минамино. Кажется ему трудно в Ливерпуле, и его трансфер был ошибкой.
    Холанд по моему мнению гордый парень, и не выберет клуб, который однажды игнорировал его. Может быть и переговоры на самом деле идут сейчас, но агент должен же рассматривать все варианты? Думаю даже в Манчестер Сити не пойдет(Гвардиола намекал что уйдет через 2 года, а еще путь его отца не его путь), кто знает что случится потом? Его агент - его отец, и он выберут стабильный вариант. Но я бы хотел видеть его в Ливерпуле.
    stanichnik
    stanichnik
    15 сентября в 16:02
    К открытию очередного трансферного окна список желающих приобрести Холанда значительно расширится.
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    15 сентября в 15:49
    Откуда у Ливерпуля деньги на трансфер Холанда? Тут скорее Псж или Мс купят его
    Cat01
    Cat01
    15 сентября в 15:42
    Надо брать
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