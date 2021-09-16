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«Арсенал» не будет продавать Сака

16 сентября 2021, 08:26

Лондонский «Арсенал» не планирует продавать Бакайо Сака в ближайшем будущем. Игрока, который ранее установил впечатляющее достижение в футболке сборной Англии, посчитали неприкосновенным и будут отвергать любые предложения по трансферу. Сака в этом сезоне сыграл все 4 матча в английской Премьер-лиге за «канониров», и в будущем планируется строить команду именно вокруг него.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
16 сентября в 08:59
Результат команды главный на сегодняшний день который нужно улучшать, поэтому такие игроки как Бакайо Сака необходимы для Арсенала. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
16 сентября в 08:48
Сака нужный игрок
sv_1969
sv_1969
16 сентября в 08:29
Думаю Сака сам уйдёт через некоторое время
LMI
LMI
16 сентября в 08:27
Ну это понятно. Только вот если Арсенал не начнет играть на должном уровне, то сака сам уйдет
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