«Арсенал» не будет продавать Сака

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16 сентября 2021, 08:26

Лондонский «Арсенал» не планирует продавать в ближайшем будущем. Игрока, который ранее установил впечатляющее достижение в футболке сборной Англии, посчитали неприкосновенным и будут отвергать любые предложения по трансферу. Сака в этом сезоне сыграл все 4 матча в английской Премьер-лиге за «канониров», и в будущем планируется строить команду именно вокруг него.