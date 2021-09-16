«Арсенал» не будет продавать Сака

Лондонский «Арсенал» не планирует продавать Бакайо Сака в ближайшем будущем. Игрока, который ранее установил впечатляющее достижение в футболке сборной Англии, посчитали неприкосновенным и будут отвергать любые предложения по трансферу. Сака в этом сезоне сыграл все 4 матча в английской Премьер-лиге за «канониров», и в будущем планируется строить команду именно вокруг него.
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