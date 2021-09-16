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«Манчестер Юнайтед» говорит с Мендешем о трансфере Фати

16 сентября 2021, 13:24

По информации СМИ, агент Ансу Фати, которым является Жорже Мендеш, общается с боссами «Манчестер Юнайтед» касательно возможного трансфера своего клиента в стан «красных дьяволов». Пока не сообщается о каких-то конкретных деталях возможного трансфера. Игрок имеет проблемы с продлением контракта в «Барселоне». Он хочет зарабатывать 10 млн евро в год.

Ранее молодого таланта уже связывали с отъездом из Каталонии.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 сентября в 17:07
Бред, и так полно игроков в атаке. МЮ сейчас только игрок в центр поля качественный нужен вместо Фреда.
shlifen
shlifen
16 сентября в 13:41
При всём уважении, 10 лимонов в год для 18 летнего пацана, у которого был ОДИН хороший (не космический, а просто хороший) сезон, а потом он почти на целый сезон вылетел с травмой?? Это же не Холланд у которого по голу в среднем за игру...
На мой взгляд, начав активно пиарить Фати, как будущую смену Месси и одного из самых талантливых игроков мира, в Барселоне "заигрались" и теперь уже Мендеш и Фати (разговоры о том как хитрый Мендеш крутит пареньком, а сам Фати якобы готов и за-бесплатно играть за Барсу мы оставим за скобками) "выкручивают руки" каталонцам и требуют зарплату уровня состоявшейся звезды... Фати пора в дубль (если не хочет продлевать контракт, и уйдёт летом - то зачем его наигрывать сейчас?) на перевоспитание.
Ловлю себя на мысли, что лучше бы его продали когда появился на Фати был спрос. А так, летом опять нужно будет заработать на продажах, а продавать придется или ключевых игроков, или тех кто нафиг никому не нужен. Тяжёлые времена в Каталонии.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 сентября в 13:38
Барсу ждёт жестокий кризис...
И не по причине ухода гражданина Месси.
Просто гном сожрал деньги на несколько лет вперёд.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 13:29
Приехали. Барселона падает.
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