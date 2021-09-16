«Манчестер Юнайтед» говорит с Мендешем о трансфере Фати

По информации СМИ, агент Ансу Фати, которым является Жорже Мендеш, общается с боссами «Манчестер Юнайтед» касательно возможного трансфера своего клиента в стан «красных дьяволов». Пока не сообщается о каких-то конкретных деталях возможного трансфера. Игрок имеет проблемы с продлением контракта в «Барселоне». Он хочет зарабатывать 10 млн евро в год.
Ранее молодого таланта уже связывали с отъездом из Каталонии.
На мой взгляд, начав активно пиарить Фати, как будущую смену Месси и одного из самых талантливых игроков мира, в Барселоне "заигрались" и теперь уже Мендеш и Фати (разговоры о том как хитрый Мендеш крутит пареньком, а сам Фати якобы готов и за-бесплатно играть за Барсу мы оставим за скобками) "выкручивают руки" каталонцам и требуют зарплату уровня состоявшейся звезды... Фати пора в дубль (если не хочет продлевать контракт, и уйдёт летом - то зачем его наигрывать сейчас?) на перевоспитание.
Ловлю себя на мысли, что лучше бы его продали когда появился на Фати был спрос. А так, летом опять нужно будет заработать на продажах, а продавать придется или ключевых игроков, или тех кто нафиг никому не нужен. Тяжёлые времена в Каталонии.
На мой взгляд, начав активно пиарить Фати, как будущую смену Месси и одного из самых талантливых игроков мира, в Барселоне "заигрались" и теперь уже Мендеш и Фати (разговоры о том как хитрый Мендеш крутит пареньком, а сам Фати якобы готов и за-бесплатно играть за Барсу мы оставим за скобками) "выкручивают руки" каталонцам и требуют зарплату уровня состоявшейся звезды... Фати пора в дубль (если не хочет продлевать контракт, и уйдёт летом - то зачем его наигрывать сейчас?) на перевоспитание.
Ловлю себя на мысли, что лучше бы его продали когда появился на Фати был спрос. А так, летом опять нужно будет заработать на продажах, а продавать придется или ключевых игроков, или тех кто нафиг никому не нужен. Тяжёлые времена в Каталонии.