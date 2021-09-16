«Манчестер Юнайтед» говорит с Мендешем о трансфере Фати

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16 сентября 2021, 13:24

По информации СМИ , агент , которым является Жорже Мендеш, общается с боссами «Манчестер Юнайтед» касательно возможного трансфера своего клиента в стан «красных дьяволов». Пока не сообщается о каких-то конкретных деталях возможного трансфера. Игрок имеет проблемы с продлением контракта в «Барселоне». Он хочет зарабатывать 10 млн евро в год.

Ранее молодого таланта уже связывали с отъездом из Каталонии.