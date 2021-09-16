Судьбу Кумана в «Барселоне» решат три ближайшие матча в Примере

Руководство «Барселоны» продолжает поддерживать главного тренера команды Рональда Кумана, однако ситуация может измениться в ближайшее время.
Diario Sport сообщает, что «Барса» может изменить свое отношение к Куману, если команда покажет плохие результаты в трех предстоящих матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте».
Нидерландскому специалисту было выражено доверие после домашнего поражения от «Баварии» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов, однако испанские СМИ отмечают, что публичная поддержка тренеров обычно является преддверием увольнения.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
И то что его вообще поставили на пост главного тренера великого клуба, это уже тогда было огромной ошибкой руководства Барселоны. Когда только пошли слухи, что Куман может возглавить Барселону, я уже тогда говорил, что это ошибка и не может этого быть. Однако это случилось и мы видим все этот результат.
Не всегда легендарный футболист может стать великим тренером. И это именно такой случай. Непонятно было за какие заслуги и по каким критериям его вообще можно было пригласить тренировать такой клуб ? До сих пор для многих как и для меня это остаётся загадкой. Моё субъективное мнение - чем раньше они распрощаются с Куманом, тем лучше. Правда возникает огромная проблема, а кого можно так скоро найти на его место ? И тут нужно уже будет решать сразу две проблемы. Я думаю руководство должно сделать сначала первый шаг.
И то что его вообще поставили на пост главного тренера великого клуба, это уже тогда было огромной ошибкой руководства Барселоны. Когда только пошли слухи, что Куман может возглавить Барселону, я уже тогда говорил, что это ошибка и не может этого быть. Однако это случилось и мы видим все этот результат.
Не всегда легендарный футболист может стать великим тренером. И это именно такой случай. Непонятно было за какие заслуги и по каким критериям его вообще можно было пригласить тренировать такой клуб ? До сих пор для многих как и для меня это остаётся загадкой. Моё субъективное мнение - чем раньше они распрощаются с Куманом, тем лучше. Правда возникает огромная проблема, а кого можно так скоро найти на его место ? И тут нужно уже будет решать сразу две проблемы. Я думаю руководство должно сделать сначала первый шаг.