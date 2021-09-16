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Судьбу Кумана в «Барселоне» решат три ближайшие матча в Примере

16 сентября 2021, 14:36

Руководство «Барселоны» продолжает поддерживать главного тренера команды Рональда Кумана, однако ситуация может измениться в ближайшее время.

Diario Sport сообщает, что «Барса» может изменить свое отношение к Куману, если команда покажет плохие результаты в трех предстоящих матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте».

Нидерландскому специалисту было выражено доверие после домашнего поражения от «Баварии» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов, однако испанские СМИ отмечают, что публичная поддержка тренеров обычно является преддверием увольнения.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Мessi 10 (раскрыть)
16 сентября в 22:47
Ты мудро ответил ему.Посмеялся от его поста:"футболисты сами решают как им играть".🤣
goalaktika
goalaktika
16 сентября в 22:10
В глубоком кризисе клуба, с провальной трансферной политикой виноват не Куман. Но, ясень пень он будет крайним.
Ещё год назад МС готов был выложит 220млн€ за Месси! Но, Месси ушёл БЕСПЛАТНО!!!! Как такое возможно!...
Думаю, это и есть полный крах для клуба! А сейчас руководство, сделает Кумана козлом отпущения! Тренер он конечно так себе, но он легендарный футболист!
И искренне жаль его... оказался не в то время и не в том месте. Барселона сейчас в полной за*нице и тут не только Куман, но даже Пеп не поможет
Мessi 10
Мessi 10 ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
16 сентября в 21:17
Ну если ты считаешь, что футболисты сами решают как им играть, а тренер это номинальное лицо, то о чем дальше продолжать диалог.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
16 сентября в 19:53
Что то такое это пнуть мяч в небеса ?))))) Видел такой мем космонавт который поймал мяч Дембеле ?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
16 сентября в 19:38
Конечно он не футболист на 140 млн)
Но иногда может выдать что то такое..
В любом случае не помешает.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
16 сентября в 19:15
Ты не занимался спортом и у тебя не было разных тренеров,поэтому ты так думаешь.Тренер обязан знать каждого,психологию каждого игрока,уметь настраивать итд,главное подюирать слова каждому по отдельности,как это делает Пеп.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
16 сентября в 18:55
Ну Дембеле это конечно мощное усиление )) я думал его уже за футболиста не считают
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ 3ton (раскрыть)
16 сентября в 18:54
А какие у него условия с которыми клуб не согласен ?
Dima salev
Dima salev
16 сентября в 18:39
Здесь любой тренер не поможет. Сейчас в Барселоне играют не опытные мальчишки
Brooklyn888
Brooklyn888
16 сентября в 18:19
Много нужно поменять ,но начинать конечно с верхушки ,сейчас начинается глобальная перестройка и она касается многих клубов Лиги ,не только Барселоны !
ydyse5a99z89
ydyse5a99z89
16 сентября в 17:43
Давно пора его гнать
112910415
112910415
16 сентября в 17:36
3 матча с аутсайдерами будут выиграны ...
надобно, не торопясь, придумывать нового тренера на будущее
1bear
1bear
16 сентября в 16:34
ну если не обыгрывать аутсайдеров,то я не знаю...
а если честно - пусть дальше "тренирует" (ну не нравится мне Барса))))))))
pele1981
pele1981
16 сентября в 16:30
Призрак кривоногого гнома еще долго будет витать в команде, но Куман очистит ее от него! Лишь бы у руководства Барсы терпение было!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Мessi 10 (раскрыть)
16 сентября в 16:25, ред.
Вот Пьянич рассказал когда ушел,что Куман почти не беседует с игроками а с ним не разговаривал ни разу,как может такой человек тренировать,он больной на голову высокомерный типсон.
А когда тренировал Гвардиола от его указаний,объяснений каждому игроку уставали даже.Молчаливый тренер это пустое место,разговоричивый Пике лучше тренировал бы и лучше играли бы,чем при этом посмешище.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 3ton (раскрыть)
16 сентября в 16:20
Ты пессимистический человек,революционеры будут далеки от тебя.
Мessi 10
Мessi 10
16 сентября в 16:10
Надо менять тренера. Было заметно давно, а в матче с Баварией в особенности, - отсутствие какого-либо игрового и тактического замысла. Игроки просто не знают, что делать. Пасуются без продвижения, а когда теряют мяч бегут назад вместо прессинга. Если в прошлом году это ещё можно было как-то оправдать - в команде было полно стариков, физики не хватало бегать и прессинговать, то сейчас имея столько молодых в составе - не прессинговать при потере мяча - это просто стыд. Конечно Бавария и давила, не получая в ответ никакого сопротивления
3ton
3ton
16 сентября в 15:58
Это большая глупость менять тренера в начале сезона . При чем оснований больших нет .
Учитывая в каком состоянии клуб , сейчас надо думать о другом , а не результатах команды .
Спонтанные действия в последние годы к ничему хорошему не привели .
Если тренера менять , то надо искать на следующий сезон , чтобы он начал подготовку у новому сезону .
Руководству Барселоны видно не нравится , что Куман не ведет себя как марионетка . Куман молодец в том , что стоит на своих условиях .
dok66
dok66
16 сентября в 15:49, ред.
Если Куман выиграет эти три матча (а он выиграет), возникнет еще больше проблем. Нужно сейчас принципиальное решение: или Куман доигрывает сезон (какие бы результаты ни были), или нужна срочная замена (не понятно на кого). А подобные заявления смахивают на страуса , который прячет голову в песок чтобы не видеть опасности.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 15:39
Может судьбу решит Скуби-ду? Отличний центральный защитник, и сейчас свободный агент.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 сентября в 15:37
Ты был прав,что Барса не выйдет в полуфинал,думаю уже,что не выйдет из группы.
Сильный тренер может настраивать на игру и слабую команду против гранда,Куман не тренер а посмешище,вот тренер Зенита это и есть настоящий тренер в сравнении с этим высокомерным "царьком",которому за 57 общаться с игроками команды.Гнать его надо в шею.
Когда Пеп пришел,вышвырнул грандов команды и создал на ровном месте гигантов,главное Пеп много разговаривает с каждым игроком и внушает ему долго как он должен играть итд.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
16 сентября в 15:31
Нидерландскому специалисту было выражено доверие после домашнего поражения от «Баварии» со счетом 0:3
Маразм,как будто был на грани увольнения Куман и вдруг разгррмили Баварию 3:0 и получил доверие.
Любая команда Ла Лиги била бы в створ ворот Баварии и забила бы хотя бы 1 гол.
Барселонв Кумана это днище,не только дно.
Ни одного нормального тренера на было после Гвардиолы а Реал приглашает самых лучших.
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 15:25
На исправление ситуации Куману дали три матча с далеко несильными соперниками, находящимися в низу турнирной таблицы, имеющими в графе победы одни нули. Задача, как видим вполне по силам для клуба, участвующего в Лиге чемпионом, но если и тут Рональд провалит задание, то вывод один, команда просто сливает своего тренера. Не хочется верить в плохое, но такая манера расправы с наставниками присуща российским клубам, а не для испанских грандов, неужели эта зараза докатилась и до Ла Лиги? А то, что сейчас происходит в Барселоне очень печально и крайне обидно за Каталонцев. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время всё наладится и Барселона вернётся на свой прежний уровень.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
16 сентября в 15:08
Нужно доработать до конца сезона, а потом уже делать выводы.
Скоро подтянутся Фати, Дембеле, Агуэро.. может форму набрать Коут)
Надеемся, что тогда Барселона будет показывать более-менее внятный футбол.
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 15:06, ред.
Да как бы не сыграла Барса его надо срочно убирать.
И то что его вообще поставили на пост главного тренера великого клуба, это уже тогда было огромной ошибкой руководства Барселоны. Когда только пошли слухи, что Куман может возглавить Барселону, я уже тогда говорил, что это ошибка и не может этого быть. Однако это случилось и мы видим все этот результат.
Не всегда легендарный футболист может стать великим тренером. И это именно такой случай. Непонятно было за какие заслуги и по каким критериям его вообще можно было пригласить тренировать такой клуб ? До сих пор для многих как и для меня это остаётся загадкой. Моё субъективное мнение - чем раньше они распрощаются с Куманом, тем лучше. Правда возникает огромная проблема, а кого можно так скоро найти на его место ? И тут нужно уже будет решать сразу две проблемы. Я думаю руководство должно сделать сначала первый шаг.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 14:52, ред.
Есть ощущение, что на данном этапе трудно что-то изменить в игре команды. В чемпионате команда может еще и побрыкается, а вот в ЛЧ шансы просто минимальны. Если из группы выйдут, то это можно будет считать большой удачей. Ну а в целом предпосылок для возвращение на прежние позиции пока абсолютно нет. Команда в тяжелейшем кризисе, и когда она из него выкарабкается - неизвестно. Куман стал заложником данной ситуации, причем добровольно. Уйти из сборной на развалины Барселоны - это нонсенс.
Всем здоровья.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
16 сентября в 14:52
Спартаку Конте срочно а то Барса подпишет
sv_1969
sv_1969
16 сентября в 14:49
Ну выгонят его ? И кто придет? СерОжа или Картошкин))
SHMEL
SHMEL
16 сентября в 14:46
Давно пора гнать его.
Bom Bom
Bom Bom
16 сентября в 14:42
Расписание легкое, хотя с Гранадой смогли обделаться с том сезоне, отпустив чемпионство.
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