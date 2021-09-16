Судьбу Кумана в «Барселоне» решат три ближайшие матча в Примере

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16 сентября 2021, 14:36

Руководство «Барселоны» продолжает поддерживать главного тренера команды , однако ситуация может измениться в ближайшее время.

Diario Sport сообщает, что «Барса» может изменить свое отношение к Куману, если команда покажет плохие результаты в трех предстоящих матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте».