«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за Тео Эрнандеса

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может переехать в английскую Премьер-лигу. На игрока претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Оба клуба попытаются приобрести футболиста уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки будет равняться примерно 60 млн евро.
Недавно стало известно, что «Тоттенхэм» планирует приобрести ещё одного игрока «Милана».
Зимой крайне сомнительно чтобы Милан его продал - банально замену не смогут толковую купить. Хотя может за 70 и отдадут. Ну то что он бы не помешал и шпорам и Сити - это и так понятно =)
Зимой крайне сомнительно чтобы Милан его продал - банально замену не смогут толковую купить. Хотя может за 70 и отдадут. Ну то что он бы не помешал и шпорам и Сити - это и так понятно =)