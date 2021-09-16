«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за Тео Эрнандеса

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16 сентября 2021, 15:37

Защитник «Милана» может переехать в английскую Премьер-лигу. На игрока претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Оба клуба попытаются приобрести футболиста уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки будет равняться примерно 60 млн евро.

Недавно стало известно, что «Тоттенхэм» планирует приобрести ещё одного игрока «Милана».