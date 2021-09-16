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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за Тео Эрнандеса

16 сентября 2021, 15:37

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может переехать в английскую Премьер-лигу. На игрока претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Оба клуба попытаются приобрести футболиста уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки будет равняться примерно 60 млн евро.

Недавно стало известно, что «Тоттенхэм» планирует приобрести ещё одного игрока «Милана».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
16 сентября в 16:12
Я так понимаю что если Пеп за сезон не потратит 200 лимонов на трансферы, то "какой с него может быть спрос - когда нет подходящих игроков"?? =)))

Зимой крайне сомнительно чтобы Милан его продал - банально замену не смогут толковую купить. Хотя может за 70 и отдадут. Ну то что он бы не помешал и шпорам и Сити - это и так понятно =)
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16 сентября в 16:09
    Mangur
    Mangur
    16 сентября в 15:58
    Крутые горки и гонки
    shlomo2
    shlomo2
    16 сентября в 15:38
    При таком раскладе у шпор шансов мало...
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