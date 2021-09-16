ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Лапорта связывался с Райолой по поводу Погба. Француз выбрал «Реал»

16 сентября 2021, 14:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта связывался с Мино Райолой, который является агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, по поводу возможного переезда француза в Каталонию следующим летом.

«Барселона» с Райолой в хороших отношениях, и «сине-гранатовые» надеялись на подписание Погба, который в этом году демонстрирует впечатляющую статистику. Однако агент футболиста заявил, что Поль уже выбрал «Реал» и договорился с ним о бесплатном переходе следующим летом.

Все новости
Слухи«Интер» вряд ли сможет продать Санчеса в январе
Сегодня, 15:40 Комментарии2
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии12
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
16 сентября в 23:01
жоан ты чо, зачем нам это бревно?
Legend 6
Legend 6 ответ shlifen (раскрыть)
16 сентября в 16:49
А ведь еще 70 миллионов на Ольмо нужно где-то брать.
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
16 сентября в 16:48
    A.S.A
    A.S.A
    16 сентября в 16:44
    Ну если агент подтвердил что Поль договорился с Реалом, то Перес красавчик, заполучить двух крутых французов еще и бесплатно это действительно круто!
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    16 сентября в 15:53
    Уверен, Погбуну приятнее в тандеме с Мбаппе на долгие годы, чем с Роном пару сезонов. Поэтому Реал.
    VeniaminS
    VeniaminS
    16 сентября в 15:40
    Собрался в Реал,неплохое решение.
    ДСА
    ДСА
    16 сентября в 15:22
    Райола знает о проблемах Барселоны с деньгами, и ни одного своего игрока туда не отправит пока всё не нормализуется.
    mihaluch
    mihaluch
    16 сентября в 15:06
    Погба сделал выбор и будет ему следовать.
    shlifen
    shlifen
    16 сентября в 14:59, ред.
    Переход Погба - это к сожалению, "слишком круто" для текущего состояния Барселоны. Разумеется, каталонцам нужно бороться изо всех сил за качественных свободных агентов. Но переход Погба (особенно с учётом его запросов по зарплате), кажется мне маловероятным.
    А вот побороться за следующих персоналий клуб вполне себе может:
    1) Онана (у Барсы не то положение чтобы иметь двух крутых и высокооплачиваемых вратарей, поэтому это скорее на случай если хотят продать Тер Штегена)
    2) Кристенсен/Гинтер/Романьоли (центральный защитник нужен)
    3) Мазрауи (крайний защитник из Аякса)
    4) Брозович (с учётом постаревшего Бускетса, в центре нехватка игроков для полной обоймы)
    5) Дибала (это уже скорее невероятно, уровень дискурса, как при переходе Погба)

    Да и самой Барсе ещё предстоит продлить контракты с Фати, Педри и Серхи Роберто.
    Ironigor
    Ironigor
    16 сентября в 14:53, ред.
    Вилами по воде! Я думаю после того как в МЮ с помпой вернулся Рон, эти все разговоры о том что якобы кто-то с кем-то говорил, пустой звук. Погба с Роном отличный тандем который устраивает не только руководство красных дьяволов, но и самих главных действующих лиц. И именно такое сочетание может стать основопологающим в атакующей схеме МЮ. И однозначно это понимают и сделают все что зависит от руководства клуба чтобы этот тандем остался играть за МЮ. Я думаю деньги 💰💰💰 для увеличения контракта о его продлении с Погба они найдут уж точно. И то что сам Погба тоже захочет остаться играть именно в такой связки с Роном тоже имеет место быть. И неважно то что сейчас пишут, время расставит всё по местам.
    Будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    16 сентября в 14:36
    А как иначе? Погба не внизолюб.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 сентября в 14:33
    Француз сделал правильный выбор!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100