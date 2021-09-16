Лапорта связывался с Райолой по поводу Погба. Француз выбрал «Реал»

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16 сентября 2021, 14:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта связывался с Мино Райолой, который является агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» , по поводу возможного переезда француза в Каталонию следующим летом.

«Барселона» с Райолой в хороших отношениях, и «сине-гранатовые» надеялись на подписание Погба, который в этом году демонстрирует впечатляющую статистику. Однако агент футболиста заявил, что Поль уже выбрал «Реал» и договорился с ним о бесплатном переходе следующим летом.