Лапорта связывался с Райолой по поводу Погба. Француз выбрал «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта связывался с Мино Райолой, который является агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, по поводу возможного переезда француза в Каталонию следующим летом.
«Барселона» с Райолой в хороших отношениях, и «сине-гранатовые» надеялись на подписание Погба, который в этом году демонстрирует впечатляющую статистику. Однако агент футболиста заявил, что Поль уже выбрал «Реал» и договорился с ним о бесплатном переходе следующим летом.
Будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
Будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
А вот побороться за следующих персоналий клуб вполне себе может:
1) Онана (у Барсы не то положение чтобы иметь двух крутых и высокооплачиваемых вратарей, поэтому это скорее на случай если хотят продать Тер Штегена)
2) Кристенсен/Гинтер/Романьоли (центральный защитник нужен)
3) Мазрауи (крайний защитник из Аякса)
4) Брозович (с учётом постаревшего Бускетса, в центре нехватка игроков для полной обоймы)
5) Дибала (это уже скорее невероятно, уровень дискурса, как при переходе Погба)
Да и самой Барсе ещё предстоит продлить контракты с Фати, Педри и Серхи Роберто.
А вот побороться за следующих персоналий клуб вполне себе может:
1) Онана (у Барсы не то положение чтобы иметь двух крутых и высокооплачиваемых вратарей, поэтому это скорее на случай если хотят продать Тер Штегена)
2) Кристенсен/Гинтер/Романьоли (центральный защитник нужен)
3) Мазрауи (крайний защитник из Аякса)
4) Брозович (с учётом постаревшего Бускетса, в центре нехватка игроков для полной обоймы)
5) Дибала (это уже скорее невероятно, уровень дискурса, как при переходе Погба)
Да и самой Барсе ещё предстоит продлить контракты с Фати, Педри и Серхи Роберто.