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Бышовец: «Удача сопутствовала „Локомотиву“»

17 сентября 2021, 14:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что результат матча между «Локомотивом» и «Марселем» в Лиге Европы не является закономерным.

Цифры говорят о том, что инициатива была у «Марселя», было ощутимое преимущество в контроле мяча. Мне кажется, что содержание матча и структура, выбранная «Локомотивом», была больше сориентирована на отдачу пространства и заботу прежде всего об обороне. Думаю, что проблемы «Локомотива», конечно, в контригре, после отбора организация выхода из обороны не позволила держать в напряжении оборону соперников, обострить игру. Считаю, что в концовке «Марсель» выигрывал, единственная заслуга «Локомотива» в том, что футболисты играли до свистка. Тренеры нашли единственное решение, которое позволило не проиграть этот матч. Запомнилось всего два момента — с участием [Федора] Смолова, попавшего в штангу, и, конечно, забитый мяч.

Закономерен ли результат? Я не думаю, что есть основания для того, чтобы говорить это. «Локомотив» приобрел очко, удача сопутствовала команде. Играя дома, когда есть преимущество в выборе тактики, сама структура игры была нацелена не на активный футбол. Выводы и анализ, конечно, необходимы, потому что нужны победы, шансы на выход из группы есть, но для этого нужно побеждать.

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ildar_3871
ildar_3871
17 сентября в 19:56
когда это 1-1 стало удачей , помню Рубин Барселону побеждал !
протон
протон
17 сентября в 18:17
Удача приходит к тому, кто не был на одном месте, а двигался
Мaлик
Мaлик
17 сентября в 14:47
Тут не только удача, тут фортуна кое куда даже поцеловала...
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