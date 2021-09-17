Бышовец: «Удача сопутствовала „Локомотиву“»

Бывший главный тренер сборной России считает, что результат матча между «Локомотивом» и «Марселем» в Лиге Европы не является закономерным.

Цифры говорят о том, что инициатива была у «Марселя», было ощутимое преимущество в контроле мяча. Мне кажется, что содержание матча и структура, выбранная «Локомотивом», была больше сориентирована на отдачу пространства и заботу прежде всего об обороне. Думаю, что проблемы «Локомотива», конечно, в контригре, после отбора организация выхода из обороны не позволила держать в напряжении оборону соперников, обострить игру. Считаю, что в концовке «Марсель» выигрывал, единственная заслуга «Локомотива» в том, что футболисты играли до свистка. Тренеры нашли единственное решение, которое позволило не проиграть этот матч. Запомнилось всего два момента — с участием [Федора] Смолова, попавшего в штангу, и, конечно, забитый мяч.

Закономерен ли результат? Я не думаю, что есть основания для того, чтобы говорить это. «Локомотив» приобрел очко, удача сопутствовала команде. Играя дома, когда есть преимущество в выборе тактики, сама структура игры была нацелена не на активный футбол. Выводы и анализ, конечно, необходимы, потому что нужны победы, шансы на выход из группы есть, но для этого нужно побеждать.