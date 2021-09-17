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Колосков: «У российских клубов нет вообще никакой перспективы в еврокубках»

17 сентября 2021, 12:47

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступления российских клубов в еврокубках.

В трех матчах, которые прошли на этой неделе, только «Локомотив» сумел сыграть вничью с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы.

Российские клубы начали выступление на еврокубках крайне неудачно. Три года подряд одна и та же картина. Два клуба вообще вылетели, еще три привезли всего лишь одно очко. Честно говоря, ситуация очень удручающая. Сейчас у российских клубов нет вообще никакой перспективы в еврокубках.

Чтобы наконец начать хоть немного лучше играть и на что-то рассчитывать, надо лучше тренироваться. Другого пути нет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 07:17
Если мы настолько не любим себя что нас устраивает чемпионат с черепашьими скоростями - то почему мы должны иметь какие то перспективы в матчах с командами из чемпионатов в которых себя уважают ???

Сами создали невиданную зону комфорта для паспортистов-пешеходов и абы каких легионеров - теперь сидят...удивляются отсутствием перспектив...))))
Багров-брат
Багров-брат
17 сентября в 17:31
Почётный президент дал почётный комментарий...)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 сентября в 14:42
Вылетели три клуба а один наполовину.
нечитайло
нечитайло
17 сентября в 13:42
Может тогда не стоить платить им такие зарплаты,стимула у них нет
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 13:12
Надо платить меньше.
STVA 1
STVA 1
17 сентября в 13:11
Я думаю Иваныч может с гордостью сказать что он тоже косвенно причастен к этим "достижениям"))
LAISMEN
LAISMEN
17 сентября в 13:08
Зато перспектива зарплат налицо.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 сентября в 12:49
Это давно понятно...
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