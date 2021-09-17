Колосков: «У российских клубов нет вообще никакой перспективы в еврокубках»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступления российских клубов в еврокубках.

В трех матчах, которые прошли на этой неделе, только «Локомотив» сумел сыграть вничью с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы.

Российские клубы начали выступление на еврокубках крайне неудачно. Три года подряд одна и та же картина. Два клуба вообще вылетели, еще три привезли всего лишь одно очко. Честно говоря, ситуация очень удручающая. Сейчас у российских клубов нет вообще никакой перспективы в еврокубках.

Чтобы наконец начать хоть немного лучше играть и на что-то рассчитывать, надо лучше тренироваться. Другого пути нет.