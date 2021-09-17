Баринов: «Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал ничейный результат в матче с «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Я настраиваюсь на каждый матч. Был отрезок, который был для меня неприятным: шесть игр, два удаления, четыре жёлтые карточки. Это не лучшая моя игра. Я ожидал, что спросите про жёлтые карточки. Но я работаю над этим, и буду работать, чтобы такого больше не повторилось, не удаляться. Что сказать по сегодняшней игре: не всё так получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду ни к кому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит.