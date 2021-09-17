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Баринов: «Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»

17 сентября 2021, 09:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал ничейный результат в матче с «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Я настраиваюсь на каждый матч. Был отрезок, который был для меня неприятным: шесть игр, два удаления, четыре жёлтые карточки. Это не лучшая моя игра. Я ожидал, что спросите про жёлтые карточки. Но я работаю над этим, и буду работать, чтобы такого больше не повторилось, не удаляться. Что сказать по сегодняшней игре: не всё так получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду ни к кому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит.

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 19:02
В еврокубках отыгрались в меньшинстве, молодцы
112910415
112910415
17 сентября в 10:38
Баринов заметно сбавил
dеigandre
dеigandre ответ ДСА (раскрыть)
17 сентября в 10:03
    dеigandre
    dеigandre ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    17 сентября в 10:02
    Мне кажется, что нам пора понять, что мы не должны обыгрывать команды, уровня Марселя.
    Они все уже далеко впереди
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 сентября в 09:53
    Вторую игру надо выигрывать!
    memphis
    memphis
    17 сентября в 09:39
    В данном случае "мы сохранили очко" - звучит как девиз наших в еврокубках
    ДСА
    ДСА
    17 сентября в 09:36
    С такими достижениями только 4-е место светит.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    17 сентября в 09:28
    Результат хороший, но группа сложная - дальше бороться тяжело будет. Но главное - не сдаваться!
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