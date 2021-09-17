Ковач: «Головин для нас очень важный игрок»

Главный тренер «Монако» прокомментировал победу над «Штурмом» в Лиге Европы (1:0), а также отметил важность полузащитника , который недавно восстановился после травмы.

Мы внесли некоторые изменения в стартовый состав. Это была тяжелая игра против команды, которая была сильна в защите. Мы выиграли матч, это самое главное. Надеюсь, это вселит уверенность в ребят.

Как я оцениваю Головина? Александр для нас очень важный игрок. Он демонстрирует нам свои качества, когда он на поле, точно так же, как это делает Сидибе.