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Ковач: «Головин для нас очень важный игрок»

17 сентября 2021, 10:31
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)ШтурмМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Штурмом» в Лиге Европы (1:0), а также отметил важность полузащитника Александра Головина, который недавно восстановился после травмы.

Мы внесли некоторые изменения в стартовый состав. Это была тяжелая игра против команды, которая была сильна в защите. Мы выиграли матч, это самое главное. Надеюсь, это вселит уверенность в ребят.

Как я оцениваю Головина? Александр для нас очень важный игрок. Он демонстрирует нам свои качества, когда он на поле, точно так же, как это делает Сидибе.

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 18:51
Не удивлюсь если Головин скатится до уровня ротации.
Багров-брат
Багров-брат
17 сентября в 17:38
Сане пора на повышение.
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 11:02
Головин конечно важная фигура в команде.
beefs
beefs
17 сентября в 10:34
И в то же время хотите его продать...
shlomo2
shlomo2
17 сентября в 10:33
Хорошо, когда у тренера такая оценка
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