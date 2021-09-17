ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига Европы 2021/2022

Попов: «Тикнизян просто не умеет играть в обороне»

17 сентября 2021, 10:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов после матча группового раунда Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» (1:1) раскритиковал защитника москвичей Наира Тикнизяна, который получил красную карточку.

Ушел спать после 57-й минуты. Тикнизян просто не умеет играть в обороне. Это он же в ЦСКА слева выходил? Ломовицкий, Тикнизян и еще очень много молодых футболистов, которые просто не умеют играть в обороне, а также действовать один в один. Это бич России, сейчас нет школы нормальной. Сейчас все типа вроде техничные, с азартом в глазах. Но это не азарт — это бомба замедленного действия.

Удаление было совсем не к месту. Вероятно, что «Локомотив» без него смог бы выиграть, а в итоге еле свел матч к ничьей. Они ведь выдерживали давление, но Тикнизяна хватило вот на 60 минут, дальше он «выключился». А ведь до этого «Локо» пытался гнуть свою линию, это могло привести к нужному результату. «Зенит» тоже выглядел неплохо, команда старалась показывать свой футбол, но, к сожалению, пропустила в конце встречи.

Все новости
Тренер «Ростова»: «Комментировать судейство я не стану»
Вчера, 23:38 Комментарии20
Витория: «Очень сложная, но важная победа»
Вчера, 23:25 Комментарии13
Битва претендентов. «Ливерпуль» дважды вёл, но не обыграл «Манчестер Сити»
Вчера, 22:59Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Николич: «Очень странный тур РПЛ — ни один из лидеров не победил»
Вчера, 21:45 Комментарии32
Семак: «Играли нормально до курьёзного мяча, который сами себе привезли»
Вчера, 19:46 Комментарии23
«Зенит» впервые проиграл в новом сезоне РПЛ. «Сочи» Федотова метит в зону Лиги чемпионов
Вчера, 19:42Вадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии15
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 18:54
Сказал главный эксперт российского футбола
dеigandre
dеigandre
17 сентября в 11:29
Научим играть в обороне.
Вон, как Магкеев вчера себя презентовал.
В ЦСКА мало кого учат хорошо в обороне играть
Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 сентября в 11:25
Розгами на конюшне пороть за такое, а лучше ЗП и премий лишать горе футболистов может хоть это на них подействует
dеigandre
dеigandre
17 сентября в 11:25
Подскажите, а что это за мастер великий высказался сейчас?
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 10:24
    drug01
    drug01
    17 сентября в 10:16
    Надо подсказать
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100