Попов: «Тикнизян просто не умеет играть в обороне»

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» после матча группового раунда Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» (1:1) раскритиковал защитника москвичей , который получил красную карточку.

Ушел спать после 57-й минуты. Тикнизян просто не умеет играть в обороне. Это он же в ЦСКА слева выходил? Ломовицкий, Тикнизян и еще очень много молодых футболистов, которые просто не умеют играть в обороне, а также действовать один в один. Это бич России, сейчас нет школы нормальной. Сейчас все типа вроде техничные, с азартом в глазах. Но это не азарт — это бомба замедленного действия.

Удаление было совсем не к месту. Вероятно, что «Локомотив» без него смог бы выиграть, а в итоге еле свел матч к ничьей. Они ведь выдерживали давление, но Тикнизяна хватило вот на 60 минут, дальше он «выключился». А ведь до этого «Локо» пытался гнуть свою линию, это могло привести к нужному результату. «Зенит» тоже выглядел неплохо, команда старалась показывать свой футбол, но, к сожалению, пропустила в конце встречи.