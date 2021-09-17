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Убыток «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21 составил 92,2 млн фунтов

17 сентября 2021, 15:59

The Guardian опубликовал финансовые показатели «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона.

По данным источника, доходы МЮ снизились сперва с 627,1 миллиона фунтов до 509 млн, а затем – до 494,1 млн.

За финансовый год, который завершился 30 июня, убытки составили 92,2 млн фунтов, годом ранее — 23,2 млн. На это повлияла пандемия коронавируса.

Долг клуба снизился с 471,1 млн до 419,5 млн фунтов. Фонд заработной платы вырос до 322,6 млн фунтов — на 13,6%.

Ранее стало известно, что серьезные убытки также понес итальянский гранд.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 сентября в 16:26
Ничего,МЮ все поправит скоро !
Террпсихора
Террпсихора
17 сентября в 23:38
Ничё , зимой Лингардиньо продадут, в плюс выйдут!
КЭТиК
КЭТиК
17 сентября в 17:08
А как же финансовый фэйр-плэй? Если живут не по средствам.
allemz
allemz
17 сентября в 16:33
Молодцы, никогда не сдаваться - стретфордский лозунг, дальше больше, так держать))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 16:33
В сезоне 2021/22 он ещё увеличится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 16:09
За пару лет отобьют!
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