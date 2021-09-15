Фалькао получит от «Галатасарая» 3 млн евро за расторжение контракта

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15 сентября 2021, 16:36

Колумбийский нападающий , который недавно покинул турецкий «Галатасарай», получит 3 млн евро за досрочное расторжение контракта. Такой пункт был указан в трудовом соглашении игрока. Колумбиец недавно подписал контракт с испанским клубом из Примеры. Соглашение рассчитано на два сезона.