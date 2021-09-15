Фалькао получит от «Галатасарая» 3 млн евро за расторжение контракта

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао, который недавно покинул турецкий «Галатасарай», получит 3 млн евро за досрочное расторжение контракта. Такой пункт был указан в трудовом соглашении игрока. Колумбиец недавно подписал контракт с испанским клубом из Примеры. Соглашение рассчитано на два сезона.
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Колумбиец недавно подписал контракт с испанским клубом из Примеры. Соглашение рассчитано на два сезона.
Вы не до конца прочитали новость или не совсем внимательно.
Колумбиец недавно подписал контракт с испанским клубом из Примеры. Соглашение рассчитано на два сезона.
Вы не до конца прочитали новость или не совсем внимательно.
Общая сумма состава может подняться выше 100 М, но в случае редакции состава сумма не может превышать 100 М, если превысит, то Вы не сможете сохранить состав.
Что касается Аякса, то его нет поскольку он не участвует ни в одном из турниров участвующих в Фэнтези-Футбол, учитываются результаты только этих турниров (список взять из правил) - «РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Евро, ЧМ».
Общая сумма состава может подняться выше 100 М, но в случае редакции состава сумма не может превышать 100 М, если превысит, то Вы не сможете сохранить состав.
Что касается Аякса, то его нет поскольку он не участвует ни в одном из турниров участвующих в Фэнтези-Футбол, учитываются результаты только этих турниров (список взять из правил) - «РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Евро, ЧМ».