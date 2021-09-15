ГлавнаяНовостиФинансыТурция. Супер-Лига 2021/2022

Фалькао получит от «Галатасарая» 3 млн евро за расторжение контракта

15 сентября 2021, 16:36

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао, который недавно покинул турецкий «Галатасарай», получит 3 млн евро за досрочное расторжение контракта. Такой пункт был указан в трудовом соглашении игрока. Колумбиец недавно подписал контракт с испанским клубом из Примеры. Соглашение рассчитано на два сезона.

Все новости
СлухиСтала известна сумма компенсации «Локомотива» Николичу за увольнение
Сегодня, 12:20 Комментарии19
Гус Тиль: «Ради перехода в „Фейеноорд“ я отказался от большой суммы»
01 октября Комментарии20
Потолок зарплат «Реала» в 7,5 раз выше, чем у «Барселоны». Разбираемся в финансовой системе Ла Лиги
01 октябряАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии8
Долг «Ромы» составляет почти 400 млн евро
01 октября Комментарии9
Официально«Барселона» понесла убытки в размере 481 млн евро за прошлый год
01 октября Комментарии13
ОфициальноУ «Интера» за прошлый год убытки более 245 млн евро
30 сентября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Борислaв
Борислaв
15 сентября в 19:15
Главное хорошо сделанный контракт
Накир
Накир
15 сентября в 19:13
Чтоб я так жил...
VeniaminS
VeniaminS
15 сентября в 19:04
Неплохое расторжение контракта
1bear
1bear
15 сентября в 18:12
...неплохо...,Кокорин нервно кусает локти ))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 17:59
Хорошо заработал однако.
протон
протон
15 сентября в 17:56
Запомнится игроком, который практически всегда гнался за бабками)))
Союзник противников
Союзник противников ответ stanichnik (раскрыть)
15 сентября в 17:09
"Старости" я не читаю,
но по-прежнему мечтаю...
КЭТиК
КЭТиК
15 сентября в 17:06
Надо уметь контракты составлять!
УЕСКА
УЕСКА
15 сентября в 17:02
Фалькао уже сбитый летчик. Вряд ли он сильно поможет Райо Вальекано.
stanichnik
stanichnik ответ Союзник противников (раскрыть)
15 сентября в 17:02
Доброго Здоровья, Союзник!
Колумбиец недавно подписал контракт с испанским клубом из Примеры. Соглашение рассчитано на два сезона.

Вы не до конца прочитали новость или не совсем внимательно.
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 16:58
Удачи тебе в Испании.
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 16:52
Теперь Фалькао к нам поедет???
David Young
David Young ответ Виталя Хорци (раскрыть)
15 сентября в 16:48
Здравствуйте.

Общая сумма состава может подняться выше 100 М, но в случае редакции состава сумма не может превышать 100 М, если превысит, то Вы не сможете сохранить состав.

Что касается Аякса, то его нет поскольку он не участвует ни в одном из турниров участвующих в Фэнтези-Футбол, учитываются результаты только этих турниров (список взять из правил) - «РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Евро, ЧМ».
drug01
drug01
15 сентября в 16:44
Молодец очень хорошо
shlomo2
shlomo2
15 сентября в 16:37
Хороший контракт, однако...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100