Ярошик: «Футбол в России деградировал. Что-то явно нужно делать»

Бывший нападающий ЦСКА высказался о причинах неудачного выступления российских команд в еврокубках.

Важно не то, что российские клубы набрали одно очко, а важно то, как они играли против команд европейского уровня. Результат, безусловно, слабый. Такие игры российских клубов не нужны никому — ни игрокам, ни болельщикам. С таким отношением к футболу не будет никакого прогресса и развития. Это очень плохо.

Когда я играл в Англии и даже Чехии, игры в еврокубках для нас были особенными. Мы были полностью сосредоточены, выкладывались на сто процентов. После игр в еврокубках нашу команду было легко обыграть в чемпионате, потому что головой мы были в другом мире, уставали. А в России, к сожалению, все наоборот. Но серьезные проблемы с российскими клубами в еврокубках наблюдаются не первый год. Очень жалко это видеть.

Футбол в России деградировал. Нужно думать, что делать для улучшения результатов. Такие результаты плохо влияют на имидж и вид российского футбола. По этой причине очень мало российских игроков приглашают в Европу. Много причин, почему российский футбол отстает, можно говорить об этом долго. Но что-то явно нужно делать.