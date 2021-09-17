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Ярошик: «Футбол в России деградировал. Что-то явно нужно делать»

17 сентября 2021, 16:29

Бывший нападающий ЦСКА Иржи Ярошик высказался о причинах неудачного выступления российских команд в еврокубках.

Важно не то, что российские клубы набрали одно очко, а важно то, как они играли против команд европейского уровня. Результат, безусловно, слабый. Такие игры российских клубов не нужны никому — ни игрокам, ни болельщикам. С таким отношением к футболу не будет никакого прогресса и развития. Это очень плохо.

Когда я играл в Англии и даже Чехии, игры в еврокубках для нас были особенными. Мы были полностью сосредоточены, выкладывались на сто процентов. После игр в еврокубках нашу команду было легко обыграть в чемпионате, потому что головой мы были в другом мире, уставали. А в России, к сожалению, все наоборот. Но серьезные проблемы с российскими клубами в еврокубках наблюдаются не первый год. Очень жалко это видеть.

Футбол в России деградировал. Нужно думать, что делать для улучшения результатов. Такие результаты плохо влияют на имидж и вид российского футбола. По этой причине очень мало российских игроков приглашают в Европу. Много причин, почему российский футбол отстает, можно говорить об этом долго. Но что-то явно нужно делать.

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Ярошик Иржи
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответ Gorasul (раскрыть)
21 сентября в 02:13
Это смотря с чем сравнить. Каждому свой запашок по душе... :)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
18 сентября в 09:44, ред.
Печально конечно, но лично мне порой уже даже не хочется смотреть на мучения наших команд в еврокубках, а думаешь: лучше посмотреть на красивый футбол в исполнении каких-нибудь европейских команд, например того же Аякса, ПСВ или Бенфики с Порту.
ermak6848
ermak6848
18 сентября в 07:20
Где - то здесь зарыта истина 50 - 50% ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 07:09, ред.
Обычная стадия вытеснения футбольных людей из футбола владельцами средств на футбол....
Эту стадию надо пройти...чтоб знать как делать не надо....
Это пройдёт...
Ибо те кто поменял футбол на деньги не смогут бесконечно приумножать капитал ввиду отсутствия роста в данной сфере...

Осталось не долго...
"Они" - осваиватели бюджетов присосавшиеся к отечественному футболу и сами понимают что вся старая школа подготовки которая помогла выиграть 2 еврокубка и взять бронзу на Евро 2008 - уже ими уничтожена...дно практически пробито...ещё в прошлом году (20 игр без побед в еврокубках)....и пора всё возраждать...чтоб присосаться вновь к чему то прибыльному...))
Грядут перемены...и не надо быть Ярошиком чтоб это понять...
Сп62
Сп62 ответ Багров-брат (раскрыть)
17 сентября в 20:57
Политика сильно влияет на массовые виды спорта. Там, где можно выделиться за счёт индивидуальных способностей мы пока ещё на плаву.
Gorasul
Gorasul
17 сентября в 20:03
Да вся жизнь деградировала! Рыба гниёт с головы. А голова у нас тухлая.
ABir
ABir ответ mihaluch (раскрыть)
17 сентября в 19:42
В СССР даже выезд на международный турнир или встречу считались серьезными бонусами для игроков. Оттого и выкладывались игроки, чтобы ещё раз пригласили, а сейчас с нынешними зарплатами наши футболисты лет по десять в любой стране могут жить не работая и не в чем себе не отказывая. У спортсмена, как и любого другого специалиста всегда должен быть стимул к развитию и самосовершенствованию. Похоже сегодня эти стимулы у наших футболистов в основной своей массе отсутствует
d1metras
d1metras
17 сентября в 18:56
Лимит на легионеров+откровенно слабые российские молодые игроки,которых даже футболистами сложно назвать+гигантские контракты у этих недофутболистов - делают свое дело..
1bear
1bear
17 сентября в 18:32
всё верно сказал - отсутствие 100% отдачи в ЕК ,а почему?
В европейских клубах игры в ЕК -возможность себя показать,чтобы заработать хороший контракт в топ клубе,а у нас наоборот - главное денежный контракт в России...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
17 сентября в 17:33, ред.
В России не только футбол деградировал. Все остальное тоже деградирует. Везде блат, брат, сват и т.д.и коррупция
sv_1969
sv_1969 ответ Багров-брат (раскрыть)
17 сентября в 17:28
Я рад за нас))
Багров-брат
Багров-брат ответ sv_1969 (раскрыть)
17 сентября в 17:27
Ну, тогда у нас великолепная пляжная и мини политика. А ещё стабильная фигурная и гимнастическая... Это я всё о политике...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 сентября в 17:24
Везде спорт и политика завязаны! К сожалению! Это только слова что спорт вне политики(
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 сентября в 17:22, ред.
А я про что? Что для русского хорошо то для немца смерть.
Бубнин
Бубнин
17 сентября в 17:07
Какие еще еврокубки? Мы к олимпиаде готовимся.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 сентября в 17:07
Хотя у нас и футбол с политикой завязан. К сожалению...
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 17:06, ред.
Последствия деградации футбола в России , сборная !!!)))
Да здравствует РФС и РПЛ !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ sv_1969 (раскрыть)
17 сентября в 17:05
Я про футбол, а не про политику. В футболе нам точно есть чему поучиться.
Cat01
Cat01
17 сентября в 16:58
Сколько мнений со стороны
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 сентября в 16:57
Мы далеко не европа! Не надо им в рот смотреть(( Надо самим делать
протон
протон
17 сентября в 16:55
начните с детских школ, где несомненно есть коррупция, и выше сказали верно, что в основу попадают те, у кого богатые родители, а не те, кто сильнее. Таланты прозябают, посредственности играют. Это уже дает свои плоды. Дальше будет хуже. Футбол - лишь отражение проблемы коррупции в стране.
Пепс
Пепс
17 сентября в 16:40
Пахать на них надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 сентября в 16:36
Урезать зарплату пешеходам...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 16:34
Мы ментально отстали от Европы лет на 15.
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 16:34
Да платить надо как платили в СССР.
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