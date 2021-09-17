Ярошик: «Футбол в России деградировал. Что-то явно нужно делать»

Бывший нападающий ЦСКА Иржи Ярошик высказался о причинах неудачного выступления российских команд в еврокубках.
Важно не то, что российские клубы набрали одно очко, а важно то, как они играли против команд европейского уровня. Результат, безусловно, слабый. Такие игры российских клубов не нужны никому — ни игрокам, ни болельщикам. С таким отношением к футболу не будет никакого прогресса и развития. Это очень плохо.
Когда я играл в Англии и даже Чехии, игры в еврокубках для нас были особенными. Мы были полностью сосредоточены, выкладывались на сто процентов. После игр в еврокубках нашу команду было легко обыграть в чемпионате, потому что головой мы были в другом мире, уставали. А в России, к сожалению, все наоборот. Но серьезные проблемы с российскими клубами в еврокубках наблюдаются не первый год. Очень жалко это видеть.
Футбол в России деградировал. Нужно думать, что делать для улучшения результатов. Такие результаты плохо влияют на имидж и вид российского футбола. По этой причине очень мало российских игроков приглашают в Европу. Много причин, почему российский футбол отстает, можно говорить об этом долго. Но что-то явно нужно делать.
Эту стадию надо пройти...чтоб знать как делать не надо....
Это пройдёт...
Ибо те кто поменял футбол на деньги не смогут бесконечно приумножать капитал ввиду отсутствия роста в данной сфере...
Осталось не долго...
"Они" - осваиватели бюджетов присосавшиеся к отечественному футболу и сами понимают что вся старая школа подготовки которая помогла выиграть 2 еврокубка и взять бронзу на Евро 2008 - уже ими уничтожена...дно практически пробито...ещё в прошлом году (20 игр без побед в еврокубках)....и пора всё возраждать...чтоб присосаться вновь к чему то прибыльному...))
Грядут перемены...и не надо быть Ярошиком чтоб это понять...
Эту стадию надо пройти...чтоб знать как делать не надо....
Это пройдёт...
Ибо те кто поменял футбол на деньги не смогут бесконечно приумножать капитал ввиду отсутствия роста в данной сфере...
Осталось не долго...
"Они" - осваиватели бюджетов присосавшиеся к отечественному футболу и сами понимают что вся старая школа подготовки которая помогла выиграть 2 еврокубка и взять бронзу на Евро 2008 - уже ими уничтожена...дно практически пробито...ещё в прошлом году (20 игр без побед в еврокубках)....и пора всё возраждать...чтоб присосаться вновь к чему то прибыльному...))
Грядут перемены...и не надо быть Ярошиком чтоб это понять...
В европейских клубах игры в ЕК -возможность себя показать,чтобы заработать хороший контракт в топ клубе,а у нас наоборот - главное денежный контракт в России...
В европейских клубах игры в ЕК -возможность себя показать,чтобы заработать хороший контракт в топ клубе,а у нас наоборот - главное денежный контракт в России...
Да здравствует РФС и РПЛ !!!
Да здравствует РФС и РПЛ !!!